Schweizer Expertin: AKW bieten bei Energiewende keine Alternative

Bern – Kernkraft wird in der Energiewende mittelfristig keine Alternative sein. "Praktisch überall verzögert sich der Bau neuer Kernkraftwerke, es gibt riesige Kostenüberschreitungen - und viele davon laufen nicht richtig", sagte die Schweizer Expertin Almut Kirchner.

Dazu stiegen die Herstellungskosten bei AKW, während sie bei den erneuerbaren Energien sänken, so die Mitautorin der "Energieperspektiven 2050" in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. Die neue AKW-Reaktoren-Generation existiere dazu erst auf dem Papier, kleine modulare Reaktoren gebe es noch nicht im kommerziellen Betrieb. "Es wäre nicht seriös, damit zu planen."