Nachwuchscup ohne Masken noch mehr Emotionen

Innsbruck – Julian Stecher zog einfach ab. Als stünde der junge Fußballer des U10-Teams des SV Völs unmittelbar vor dem gegnerischen Torhüter. Dabei befand sich der Neunjährige nicht in bester Position – hinter der Mittellinie. „Julian hat wirklich einen guten Schuss“, staunte auch sein Trainer Sandro Pignatelli über den Geniestreich, den der Torschütze in der Sporthalle Hötting West zu erklären versuchte: „Ich war aggro.“ Der tiefe Frust war ja auch durchaus begründet: Die Völser lagen gegen den FC Wacker gestern zurück – und kassierten nach Julians Ausgleich letztlich auch noch eine 1:4-Niederlage.

Das Weitschusstor hätte aber wohl dennoch auch seinem großen Vorbild Kylian Mbappé Respekt abgerungen. Gehören Floskeln in der Welt des französischen Vize-Weltmeisters von Paris Saint-Germain zum täglich Brot, steht Julians „Ich war aggro“-Geständnis für die erfrischende Authentizität, mit der die Burschen und Mädls beim 37. Generali Nachwuchscup in diesen Tagen auftreten. Verbal und nonverbal.

Was die U13-Teams am Montag begonnen haben, führen heute die U7 und die U8 zu Ende – eines der größten Hallenfußballturniere in Westösterreich. Die fleißigen Heinzelmännchen der Union Innsbruck als Veranstalter haben wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Namentlich sind Obmann Herbert Lener und Nachwuchsleiter Wolfgang Weiler zu nennen.