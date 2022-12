Eine Fülle an Weltmeisterschaften zieht die Fans im kommenden Jahr in ihren Bann, auch Tirol spielt auf der Sport-Landkarte mit der Trailrun-WM rund um Innsbruck und der alpinen Juinoren-Ski-WM eine Rolle. Nicht zu vergessen: das Mountainbike-Fest Crankworx, das traditionelle Hahnenkammrennen oder das Tennisturnier in Kitzbühel.