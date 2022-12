Putin wird Biden, Scholz und Macron kein frohes neues Jahr wünschen

Grußbotschaften schickte Putin nach einer am Freitag veröffentlichten Liste auch etwa an die Staats- und Regierungschefs in China, der Türkei, Indien, Venezuela und Syrien. Erhalten ist außer Orban der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. An Orban schrieb Putin demnach, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern trotz des komplizierten internationalen Umfelds weiterhin in eine positive Richtung entwickeln. Der russische Präsident bekräftigte auch seine Absicht, die Zusammenarbeit in aktuellen bilateralen Fragen fortzusetzen. (APA/AFP)