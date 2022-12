Jugendliche wollten Frau in Wörgl die Handtasche rauben: Zeugen gesucht

Wörgl – Am Freitag gegen Mittag zeigte eine 60-Jährige bei der Polizei in Wörgl einen Raub an. Mehrere Jugendliche hätten ihr am Vortag gegen 23.30 Uhr versucht, die Handtasche zu entreißen, schilderte die Österreicherin. Einer der drei bis vier Beteiligten habe dann die Geldtasche aus der offenen Handtasche gestohlen. Dann sei die Gruppe in Richtung Bahnhof davon gelaufen.