Höhere Preise und Gehälter, Pflegebonus, Ökosteuern: Das bringt 2023 in Österreich

Das Jahr 2023 – zumindest das erste Halbjahr – steht innenpolitisch im Zeichen von Landtagswahlen: Niederösterreich kürt am 29. Jänner sein Landesparlament neu, Kärnten am 5. März und Salzburg am 23. April. Im Mai gibt es noch ÖH-Wahlen (siehe weiter oben). Der Herbst ist, wenn es keine Vorverlegungen gibt, wahlfrei; die nächste Nationalratswahl steht regulär erst im Herbst 2024 an.