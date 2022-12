Ungeplante Zwischenlandung in Prag: Baby kam in Flugzeug zur Welt

Prag – Die Geburt eines Babys an Bord hat ein Linienflugzeug zur ungeplanten Landung am Vaclav-Havel-Flughafen in Prag gezwungen. Die Maschine war eigentlich von Birmingham nach Bukarest unterwegs gewesen, wie die Nachrichtenagentur CTK am Freitag berichtete. Trotz der eiligen Kursänderung kam der Bub noch in der Luft zur Welt. Mutter und Kind seien wohlauf, teilte eine Sprecherin des Flughafendienstes der CTK mit. Beide seien in eine Prager Klinik gebracht worden.