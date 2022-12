Mundl, Kaiser, Dinner for One und viele Shows: Das sind die TV-Kracher zu Silvester

Silvester im TV – das erinnert an den Film-Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier”: Das Bekannte wiederholt sich fast exakt auf die Minute. Dieselben Sketche, dieselben Klassiker und fast dieselben Shows.

Innsbruck ‒ Es ist buchstäblich „The same procedure as every year”: Der Silvestertag steht im Fernsehen für Partys und vor allem für gute, alte Traditionen. Traditionell wird der Jahresbeginn in ORF 1 und ORF 2 um 0.00 Uhr mit dem „Donauwalzer“ eingeläutet. Das Solisten-Duo Olga Esina und Roman Lazik sowie Mitglieder des Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts tanzen im Oberen Schloss Belvedere zu einer Choreografie von Davide Bombana.

Zuvor begleiten zu Silvester unter anderem die „Wir sind Kaiser“-Silvesteraudienz, „Ein echter Wiener geht nicht unter“, Das „Dinner for One“ in ORF 1, oder „Die große Silvester Show“ durch die letzten Stunden des ausklingenden Jahres.

Sängerin Melissa Naschenweng bei Kaiser Robert Heinrich I. und Obersthofmeister Seyffenstein. © ORF/Leitner

Die traditionelle „Wir sind Kaiser“-Silvesteraudienz um 20.15, 22.05 und 23.40 Uhr bildet den Rahmen für den Fernsehabend auf ORF1. Unter anderem Sängerin Melissa Naschenweng erfreut Seine Majestät Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) mit ihrer Version der kaiserlichen Hymne, anschließend hilft ihr der Kaiser mit guten Ratschlägen bei der Partnersuche. Auch Tirols Kletter-Star Jakob Schubert. Kurz vor Mitternacht verzaubern dann noch die Ehrlich Brothers den Kaiser mit ihren Tricks.

Dazwischen genießen „Viktor Gernot und Michael Niavarani: Zwei Musterknaben“ (20.35 Uhr) in der Blüte ihres Mittelalters dankbar die Segnungen des Alterns. Milde und weise geworden, sind sie ihren wesentlich jüngeren Frauen treu ergebene „Sugardaddys“. Die Turbulenzen der Weltwirtschaftskrise, die fortgesetzten Manipulationen der Medien, die Peinlichkeiten der Celebrities und den Sinn des Lebens kommentieren sie mit der Erfahrung und Abgeklärtheit von zwei alten Hasen des Showbiz.

Auch bei Familie Sackbauer steht der Jahreswechsel vor der Tür. © ORF

Bei Familie Sackbauer und dem Mundl steht um 22.20 Uhr auch heuer wieder die alljährliche „Jahreswende“ bevor – doch: „Ein echter Wiener geht nicht unter“.

Der Kultsketch „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“ steht um 23.20 Uhr (ORF1) auf dem Silvester-Programm – getreu dem Motto „same procedure as every year!“ Rund ein Dutzend Ausstrahlungen gibt es davon am Wochenende auch auf den deutschen Sendern. Allein das NDR Fernsehen zeigt das Filmchen über den tollpatschigen Butler, seine Herrin und deren weggestorbene Festtagsrunde gleich vier Mal am 31. Dezember und zwar um 15.30 Uhr, 17.35 Uhr, 19.40 Uhr und 23.35 Uhr, auf ARD läuft es um 18.40 Uhr und nochmal um 05.10 Uhr am Neujahrsmorgen.

Genauso gesetzt sind die Countdown-Show ab 20.15 Uhr. Auf ORF2 und ARD laden Francine Jordi und Hans Sigl in „Die große Silvester Show” ein. Zu Gast sind unter anderen Beatrice Egli, Michelle, Marie Reim, Oli.P, Spider Murphy Gang, Chris de Burgh, Gitte Hænning, Kerstin Ott, Glasperlenspiel und Kasalla & Eko Fresh.

Auf ZDF läuft derweil die Liveshow „Willkommen 2023” vom Brandenburger Tor. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner begrüßen unter anderem die Scorpions, DJ Bobo und Sasha auf der Bühne. Später (00.50 Uhr) beginnt „Die ZDF-Mitternachtsparty”. Beatrice Egli und Bülent Ceylan feiern ins neue Jahr und präsentieren Lieblingssongs.

Live-Konzerte, Joko und Klaas und Bully

Popklassiker der vergangenen Jahrzehnte hat aufs Neue 3sat zu bieten. Der Thementag „Pop Around the Clock” ist inzwischen auch schon eine Tradition und startet bereits um 6 Uhr morgens mit Konzertmitschnitten von Stars wie Sting, Rod Stewart, Carly Simon, Neil Diamond, Supertramp und a-ha. Um 20.15 Uhr betritt dann Herbert Grönemeyer die Bühne: 20 Jahre ist der Mitschnitt bald alt – es ist sein legendäres Konzert aus der Schalke Arena in Gelsenkirchen aus dem Jahr 2003, „Mensch Live”. Nach ihm sind ab 21.30 Uhr die Rolling Stones in New York zu sehen.

RTL strahlt um 20.15 Uhr die „Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits” aus, auf ProSieben müssen Joko und Klaas (als Strafe für eine Niederlage) eine neue Version von „Dinner for One” produzieren. Darauf folgen die Winnetou-Parodie „Der Schuh des Manitu – Extra Large” und „Bullyparade – Der Film”.

Auf ATV gibt es „Ice Age” und „Scary Movie 5”, Puls 4 zeigt u.a. das Historiendrama „300” mit Gerald Butler, auf RTLzwei läuft das Epos „Der mit dem Wolf tanzt” und Kabel eins plant einen Filmabend mit „Miss Marple” und „Die nackte Kanone”.

Kabarett-Sternstunden und Austropop

Auf ORF III steht der Silvestertag in ORF III bereits ab 8.35 Uhr und bis in die frühen Morgenstunden des neuen Jahres 2023 ganz im Zeichen des österreichischen Humors – mit komödiantischen Sternstunden von und mit Größen wie u. a. Karl Farkas, Ernst Waldbrunn, Otto Schenk und Helmuth Lohner, aber auch aktuellen Kabarettprogrammen von Klaus Eckel („Zuerst die gute Nachricht“, 23.00 Uhr) und Thomas Stipsits („Stinatzer Delikatessen“, 0.10 Uhr).

Ab 20 Uhr verkürzt ein mehrteiliger „ORF III Silvester Countdown“ die Stunden bis zum Jahreswechsel: eine etwas andere Silvesterparty mit Ani Gülgün-Mayr und Michael Schottenberg, in der gekocht, gesungen und getanzt wird. Dazwischen, um 20.15 Uhr, gibt es den Operettenklassiker „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Volksoper Wien.