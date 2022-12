Mehrere Skiunfälle in Sölden: Freund einer Verletzten brach 58-Jährigem die Nase

Nachdem ein 58-Jähriger einer jungen Frau über die Ski gefahren und beide gestürzt waren, wollte sich der Mann um die Verletzte kümmern. Da schlug der Freund der Frau ihm mit der Faust ins Gesicht. Drei weitere Skifahrer wurden bei Unfällen am Freitag verletzt.

