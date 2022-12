Zum Jahresabschluss gab es ein Fünf-Gänge-Menü für die Haie

Innsbruck – Erster gegen Letzter – da darf eigentlich nichts passieren. Und so war es dann auch zum Jahresabschluss in der Tiwag-Arena. Die überforderten Vorarlberg-Cracks schickte man souverän mit einem 5:1 wieder nach Hause.

Dann kam Jamal Watson (7.) und schlenzte den Puck sehenswert ins Kreuzeck. Sein zweiter Treffer (20.) fiel in die Kategorie „Kurios“: Der Pass des Kanadiers zur Mitte riss so ab, dass der Puck auf einmal im Netz zappelte. Im Mitteldrittel schoss Vorarlbergs Viveiros (22.) gleich zu Beginn an den Pfosten. Eine weitere Schrecksekunde gab es drei Minuten später, als Coulter blutend am Eis liegen blieb. Dafür gab es fünf Minuten Überzahl für die Hausherren und zusätzlich eine Match-Strafe (Tyler Sandhu/25.) für die Vorarlberger.