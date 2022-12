Missbrauch von Minderjähriger in 1970ern: Aerosmith-Sänger verklagt

Eine heute 65-Jährige wirft dem Rockstar vor, sich 1973 an ihr vergangen und ihr anschließend „eine Liebesgeschichte” vorgegaukelt habe. Während der folgenden Liaison soll er die damals 16-Jährige mit Drogen und Alkohol versorgt und außerem zu einer Abtreibung gezwungen haben.

Los Angeles – Der Frontmann der Rockband Aerosmith, Steven Tyler, ist von einer Frau verklagt worden, die nach eigenen Angaben in den 1970er-Jahren als Minderjährige von dem Sänger sexuell missbraucht wurde. Wie aus der bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klageschrift hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag, wirft die 65-jährige US-Bürgerin Julia Misley dem heute 74-jährigen Musiker sexuelle Übergriffe vor.