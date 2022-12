Herzstück Brunnen: Platz vor Franziskanerkloster in Lienz wird umgestaltet

Der Platz vor dem Franziskanerkloster in Lienz wird umgestaltet. Herzstück: ein Brunnen aus Tauerngrün.

Virgen, Lienz – Grünlich-schwarz, mit feiner weißer Maserung: So lässt sich der Serpentinit namens „Tauerngrün“ beschreiben, eine Steinart aus Prägraten. Ein Findling aus ebendiesem Tauerngrün liegt zurzeit in der Werkstatt von Lukas Fuetsch. Der junge Steinbildhauer weiß auch schon, was er daraus machen wird: einen Brunnen. „Der Stein ist etwa 1,60 Meter lang und 1,15 Meter hoch. Er geht nach unten hin spitz zusammen und bekommt auf einer Seite noch eine 2,30 Meter hohe Stele“, beschreibt Fuetsch. Das Material ist da, auch für die Gestaltung der Bodenfläche rund um den Brunnen. Bis Februar oder März dürfte die Fertigstellung dauern, kalkuliert der Virger Künstler.