Ausstellung in Galerie Thoman: Axels Geschichten von Lily, Dionysos & Co.

Innsbruck – Bob Dylan, der in seinem Song „Lily, Rosemary and the Jack of Hearts“ auf seine unvergleichliche Weise krächzend beschreibt, wie sich eine künftige Gattenmörderin in ihrem soeben zum tödlichen Stich ausholenden Messer selbst erkennt, hat Axel Jonnson zu einigen seiner Bilder inspiriert, die der junge schwedische Maler derzeit in der Innsbrucker Galerie Thoman zeigt. Bilder, die einerseits in ihrer thematischen Drastik verstören, um andererseits durch die fast naiv daherkommende Handschrift, mit der der 30-Jährige seine Bildgeschichten in Öl auf Baumwolle niederschreibt, relativiert zu werden.