Neuer Fonds: 40.500 Euro stehen für Schwazer Härtefälle bereit

Schwaz – Mit großem Herzen und viel Engagement will die Sozialreferentin Eva Beihammer den neuen Härtefallfonds in Schwaz verwalten. Einstimmig hat sich der Gemeinderat für die Einrichtung dieses Fonds entschieden – es sollen damit Bürger und Familien unterstützt werden, die insbesondere durch die Teuerung im Energie-Bereich in wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind. Sprich: Dort, wo es am Ende des Monats knapp wird, will die Stadt einspringen. „Wir wollen schnell und unbürokratisch helfen“, sagt BM Victoria Weber.