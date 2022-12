Nach Test am SoWi-Campus: Weiterer Tiroler MPreis wird bargeldlos

Völs – MPreis hat vor einem Jahr am SoWi-Campus in Innsbruck den ersten komplett bargeldlosen Supermarkt getestet. „Nach vielen positiven Erfahrungen in der Praxis geht ab Jänner 2023 in Kooperation mit Mastercard ein weiterer Markt in den Testbetrieb“, so der Tiroler Lebensmittelhändler in einer Aussendung am Freitag.