2021 in Zahlen: Wenig Scheidungen, niedrige Sterberate, viele Geburten

Einen Einblick in die Entwicklung der Tiroler Bevölkerung geben die unlängst veröffentlichten demografischen Daten für das Jahr 2021.

Innsbruck – Wie viele Leute leben hier? Und wo genau? Wer wird wie alt? Haben sich mehr Paare getraut oder wieder getrennt? Antworten auf diese sowie weitere Fragen geben die alljährlich vom Land Tirol erhobenen demografischen Daten. Vor Kurzem wurde der Bericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Dieser zeigt unter anderem, dass die Bevölkerung weiter gewachsen ist, so viele Babys wie schon lange nicht mehr auf die Welt kamen und die Sterberate im Vergleich zu den meisten anderen österreichischen Bundesländern niedrig ist.

Mit Stichtag ersten Jänner 2022 hatten exakt 764.102 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Tirol. Damit wuchs die Bevölkerung gegenüber dem Jahr zuvor um 0,5 Prozent. Alle Bezirke mit Ausnahme der Landeshauptstadt Innsbruck verzeichneten im Betrachtungszeitraum einen Bevölkerungszuwachs – besonders in den Ballungsräumen. Insgesamt 191 Gemeinden hatten mehr Einwohner als ein Jahr zuvor, 80 weniger und in sechs Orten gab es keine Veränderung.