Vorfahrt genommen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Innsbruck, Suche nach Renault-Lenker

Innsbruck – Nach einem Auffahrunfall am Freitag in Innsbruck mit drei Verletzten ist die Polizei auf der Suche nach einem Lenker eines Renaut Megane. Gegen 15.30 Uhr hatte der Unbekannte hatte im Kreisverkehr in der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße die Vorrangsregel missachtet, was einen anderen Autofahrer (27) zu einer Vollbremsung zwang. Zwei Fahrzeuge hinter ihm konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhren auf. Dabei wurden sowohl der 27-Jährige als auch seine Beifahrerin (60) und eine junge Frau (24) verletzt.