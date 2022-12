Raketen, Randale und Rekord-Temperaturen: Was man zu Silvester wissen muss

Wie das Wetter wird, wofür sich die Behörden wappnen und was beim Feiern erlaubt ist: ein kurzer Überblick zum heutigen Tag.

Innsbruck – Das Coronavirus hat seinen Schrecken verloren, bis hin zur Maske sind alle Beschränkungen gefallen. Deshalb kann heute erstmals seit Pandemiebeginn ein Silvester „ganz wie früher“ begangen werden. Aber was ist bei den Feierlichkeiten erlaubt? Welche Bräuche sind verboten? Wovor sorgt sich die Polizei, wovor warnen die Behörden? Und wie dick muss die Jacke für die Freiluft-Party am Band sein? Ein Überblick zum Jahreswechsel in Tirol.

📍 Sicherheit: Die heimische Polizei ist in Alarmbereitschaft. Wie berichtet, sind im Internet Hinweise dafür aufgetaucht, dass sich Szenen wie bei den Linzer Halloween-Ausschreitungen zu Silvester in Innsbruck wiederholen könnten. Zu Randalen soll es möglichst nicht kommen. Deshalb hat sich die Exekutive mit einem speziellen Konzept auf den Einsatz bei öffentlichen Feiern und Großveranstaltungen vorbereitet. Insgesamt stehen in der Nacht auf morgen mehr als 150 Beamte zusätzlich im Dienst. Alle Tirolerinnen und Tiroler, die in Innsbruck am Bergsilvester teilnehmen wollen, sollen zudem auf verdächtige oder gefährliche Gegenstände durchsucht werden, im Veranstaltungsbereich gibt es eine Videoüberwachung.

📍 Gratis-Öffis: Es ist eine Premiere. Erstmals können in der Silvesternacht alle Linien des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) kostenlos genutzt werden. Das Angebot gilt von heute Abend, 20 Uhr, bis morgen Früh um fünf Uhr. Ausgenommen sind alle Fernverkehrsverbindungen. Mobilitätslandesrat René Zumtobel (SPÖ) sieht die Aktion als Beitrag zu einem sichereren Jahreswechsel. „Ich sage ganz klar: lieber das Auto stehen lassen und sich gemütlich in Bahn oder Bus nach Hause chauffieren lassen.“

📍 Feuerwerk: Raketen, Böller und Co. gehören auch in Tirol zum Jahreswechsel dazu, an jedem Silvester werden die lauten und bunten Dinger zigtausendfach gezündet. Was viele nicht wissen oder gerne ignorieren: Für das Abfeuern von Pyrotechnik gelten strenge Regeln, im Ortsgebiet ist es sogar grundsätzlich verboten – dasselbe gilt vor Krankenhäusern und Pflegeheimen. Davon ausgenommen sind weniger gefährliche Produkte wie beispielsweise Knallerbsen oder Wunderkerzen. Je nach Kategorie der Feuerwerkskörper gelten beim Kauf strenge Altersbegrenzungen, für gewisse Artikel braucht es sogar Fachkenntnis. Bei Verstößen drohen empfindliche Geldstrafen. Viele Vereine, Organisationen und Politiker haben aber ohnehin zum freiwilligen Verzicht auf die Silvester-Knallerei aufgerufen, weil diese umweltschädlich ist, es oft zu Verletzungen kommt und Wild- wie Haustiere unter dem Lärm extrem leiden.

📍 Wetter: Aktuell erinnern die Temperaturen eher an Frühling als an tiefsten Winter. Warm, wärmer, Jahreswechsel. Und wenn es so kommt, wie Meteorologen prognostizieren, könnte es heute der wärmste Silvestertag in der Tiroler Geschichte werden. Der bisherige Rekord von 12,6 Grad Celsius, gemessen im Jahr 1925 in Innsbruck, könnte heute fallen. Laut Experten liegen die Höchstwerte bei bis zu 15 Grad Celsius, nur im Lienzer Becken bleibt es etwas kühler, die Temperaturen liegen wohl im einstelligen Bereich. Am morgigen Neujahrstag scheint dann häufig die Sonne, am Alpenhauptkamm weht der Föhn und es bleibt für die Jahreszeit ungewöhnlich mild.

📍 Vorsicht: Zu Silvester gehört für viele auch das ein oder andere alkoholische Getränk dazu. Besonders Jugendliche kennen ihre Grenzen oft noch nicht, weshalb die zuständige Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) sie dazu aufrief, diese nicht zu überschreiten. Das Feiern und Partymachen zum Jahreswechsel solle nicht nur Spaß machen, „sondern auch sicher ablaufen. Ich appelliere daher an die Eigenverantwortung und Vernunft aller, aufeinander Acht zu geben, den eigenen Hausverstand zu verwenden.“ In diesem Zusammenhang verwies Mair auch auf die Gefahr durch K.-o.-Tropfen. Zuletzt war es in Tirol zu mehreren Vorfällen gekommen. „Die beste Vorbeugung ist, sein Getränk nicht aus den Augen zu lassen“, sagt Mair.