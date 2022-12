Von Balkon eines Lokals gestürzt: 28-Jähriger kam in Ried im Zillertal ums Leben

Ried im Zillertal – Ein 28-jähriger Deutscher kam am Freitagabend in Ried im Zillertal ums Leben. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann vier Meter von einem Balkon, Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht.

Der Balkon gehört zu einem Lokal, in dem der Mann arbeitete, am Freitagabend war er allerdings als Gast dort. Gegen 22.45 Uhr verließ er die Gaststätte über den Hinterausgang. Eine halbe Stunde später entdeckten zwei Passantinnen den 28-Jährigen reglos am Boden liegend und alarmierten die Polizei.