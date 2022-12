Skifahrer bei Unfällen am Hintertuxer Gletscher, im Zillertal und in Sölden verletzt

Mayrhofen, Gerlosberg, Sölden – Auch am Silvestertag kam es auf Tirols Pisten zu einigen Unfällen, die für Wintersportler im Spital endeten.

Mit schweren Verletzungen musste ein niederländischer Skifahrer nach einem Unfall am Hintertuxer Gletscher am Freitag ins Krankenhaus Schwaz geflogen werden. Die Polizei sucht nach dem zweiten beteiligten Wintersportler sowie weiteren Zeugen.

Der 22-jährige Niederländer fuhr gegen 12 Uhr auf der blauen Piste Nr. 17 vom Tuxer Joch in Richtung Sommerbergalm. Mit rasanterer Geschwindigkeit kam ein britischer Skifahrer daher, die beiden prallten aufeinander und stürzten. Während der Brite unverletzt blieb, zog sich der Niederländer schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu.

Auch in der Zillertal Arena kam es am Silvestertag zu einem Skiunfall. Gegen 10.15 Uhr fuhren ein Belgier und eine Belgierin, beide 61 Jahre alt, auf der blauen Piste Nr. 16 in mittleren Schwüngen talwärts. Plötzlich prallten die beiden zusammen und stürzten.