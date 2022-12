Lichtblicke aus 365 Tagen: Mehr als 30 gute Dinge, die 2022 passiert sind

Das Jahr 2022 war eine Herausforderung, aber nicht nur. Es war bei Weitem nicht alles schlecht. Wir blicken zurück auf positive Meldungen und Geschichten aus dem vergangenen Jahr, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben – und uns voll Zuversicht ins neue Jahr starten lassen.

Innsbruck – Nach den Pandemie-Jahren waren die Hoffnungen groß – aber auch 2022 war einmal mehr ein schwieriges Jahr für die Welt. Womöglich hat das so manch einen zur Verzweiflung gebracht. Aber es gibt gute Nachrichten: Wer mit Optimismus durchs Leben zieht, lebt länger – das haben US-Forschende in einer Studie herausgefunden. Eine zuversichtliche Einstellung kann demnach die Gesundheit fördern und die Lebenserwartung um 5,4 Prozent bzw. 4,4 Jahre erhöhen.

Deshalb wollen wir zum Ende des Jahres eine Dosis Optimismus verbreiten und positiv auf 2022 zurückblicken Denn zwischen Krieg, Krisen und Katastrophen gab es auch sehr viele sehr gute Schlagzeilen, die leider oft in Vergessenheit geraten oder gar untergehen. Höchste Zeit, sie hervorzukramen, sie zu erzählen, in Erinnerung zu rufen und den Blick auf die schönen Dinge zu lenken.

➤ Es folgt ein optimistischer Jahresrückblick mit großen und kleinen Geschichten über Glück in allen Formen, Gelingen und Entwicklungen, die 2022 passiert sind – und uns weiterhin an das Gute im Menschen (und im Tier) glauben lassen. Für einen zuversichtlichen Start ins neue Jahr!

🧬 Fortschritte in der Krebsforschung

Krebs zählt zu den häufigsten schweren Erkrankungen weltweit. Entsprechend großes Forschungsinteresse kommt dadurch jenen Ansätzen zu, die künftig ermöglichen sollen, Krebs besser zu behandeln. Auch in diesem Jahr gab es einige Meilensteine:

Bluttest erkennt 50 Krebsarten: Ein neuer Bluttest kann Krebs erkennen, bevor Symptome auftreten. Dafür sucht er nach Tumor-DNA und ermittelt ihren Ursprungsort im Körper. Der Test zeigt somit nicht nur, ob ein Patient Krebs hat, sondern auch welche Art von Krebs. Gerade Krebsarten, die bisher schwer zu diagnostizieren waren, könnten so schneller gefunden und besser behandelt werden.

Ein vielversprechender neuer Wirkstoff aus Wien blockiert einen zentralen Wachstumsschrittmacher von Krebs. Er könnte gegen die Hälfte aller Krebsarten zum Einsatz kommen.

In einer Studie mit 157 Versuchspersonen, die von Hautkrebs genesen waren, hat ein neuer mRNA-Impfstoff von Moderna das Risiko einer Neuerkrankung um 40 Prozent gesenkt. Ziel des Herstellers sind „voll individualisierte Krebstherapien".

Im Rahmen einer US-Studie hat der erste Patient eine Pille gegen Krebs erhalten, die u.a. bei Brust-, Haut-, Lungen- und Prostatakrebs helfen soll. Sie heißt „AOH1996" und soll das Wachstum von Krebszellen stoppen können – ohne dabei gesunde Zellen anzugreifen. Der Test war erfolgreich.

Im Rahmen einer US-Studie hat der erste Patient eine Pille gegen Krebs erhalten, die u.a. bei Brust-, Haut-, Lungen- und Prostatakrebs helfen soll. Sie heißt „AOH1996“ und soll das Wachstum von Krebszellen stoppen können – ohne dabei gesunde Zellen anzugreifen. Der Test war erfolgreich. Medikament gegen Darmkrebs: Erstmals heilt ein Medikament Darmkrebs – im Rahmen einer Studie verschwanden bei allen teilnehmenden Menschen die Tumore – selbst Fachleute zeigtn sich überrascht.

🚬 Neuseeland wird rauchfrei

Neuseeland hat ein beispielloses Gesetz gegen das Rauchen verabschiedet. Damit soll das Land bis 2025 rauchfrei werden. Jüngere Generationen werden nie legal Zigaretten kaufen dürfen – denn jedem, der nach 2008 geboren ist, wird es verboten.

Die Pazifik-Insel will damit verhindern, dass künftige Generationen überhaupt erst mit dem Rauchen beginnen. Derzeit rauchen noch etwa acht Prozent der Einwohner:innen. Neuseeland gehört mit seinen Maßnahmen gegen das Rauchen schon seit Jahrzehnten weltweit zu den Vorreitern. Die Zigaretten- und Tabakpreise gehören zu den höchsten der Welt. Eine Schachtel Zigaretten kostet umgerechnet rund 23 Euro.

🐁 Laborversuche ohne Tiere

Eine Biologin der Uni Innsbruck hat für ihre tierversuchsfreie Forschung einen Staatspreis erhalten. Doris Wilflingseder und ihr Team forschen an dreidimensionalen Gewebemodellen. Das Ziel: die Aufklärung überschießender Entzündungen im Körper. Die Wissenschafter sind also darauf spezialisiert, das komplexe Verhalten des Immunsystems zu erforschen. Dafür sind im Labor noch nie Tiere eingesetzt worden. Um ihre Alternative zu Tierversuchen voranzutreiben, arbeitet Wilfingseder auch mit dem Austrian Drug Screening Institute zusammen.

Miniaturmodelle von Organen, die im Labor hergestellt werden, könnten künftig Versuche mit Tieren in der pharmazeutischen Forschung überflüssig machen. Das Start-up „Norganoid“ hat Mini-Organe auf Mikrochips entwickelt, die die Prozesse im menschlichen Körper realistisch darstellen.

🆓 Kostenfreie Kondome und „Pille danach"

Die Antibabypille und weitere Verhütungsmittel sind seit gut einem Jahr für bis 25-Jährige in Frankreich bereits gratis erhältlich. Nun kommen ab Jänner 2023 auch noch Kondome dazu. Diese sind für 18- bis 25-Jährige dann kostenfrei in der Apotheke erhältlich. Auch die „Pille danach" ist künftig kostenlos und damit schneller zugänglich – und zwar für Frauen jeden Alters. Dies war bisher lediglich Frauen bis zum 26. Lebensjahr vorbehalten. Zudem werden auch die Kosten eines Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten übernommen.

In Österreich kostet die Pille danach zwischen 17 und 39 Euro, auch Jugendliche (männliche wie weiblich) dürfen sie kaufen. Zumindest ist diese Art der „Notfallverhütung" aber seit 2009 ohne Rezept erhältlich.

🧠 Alzheimer bis zu 17 Jahre früher erkennen

Die Demenzerkrankung Morbus Alzheimer hat einen 15 bis 20 Jahre langen symptomfreien Verlauf, bevor erste klinische Symptome auftreten. Forschende der Universität Bochum haben nun einen Sensor entwickelt, der Alzheimer bereits im symptomfreien Zustand im Blut erkennen kann.

Unser Ziel ist es, noch bevor sich die toxischen Plaques im Gehirn ausbilden können, das Risiko, später an Alzheimer-Demenz zu erkranken, mit einer einfachen Blutuntersuchung zu bestimmen – damit eine Therapie rechtzeitig starten kann. Klaus Gerwert (Zentrum für Proteindiagnostik, Ruhr-Universität Bochum)

Der sogenannte Immuno-Infrarot-Sensor erkennt laut Forschenden die Fehlfaltung des Proteinbiomarkers Amyloid-beta. Im weiteren Verlauf der Krankheit verursacht diese Fehlfaltung charakteristische Ablagerungen im Gehirn, sogenannte Plaques. Er soll nun zur Marktreife gebracht werden und ist bereits weltweit patentiert.

👩🏼‍💼 Drei Tage frei, vier Tage Arbeit

Auf der ganzen Welt haben Betriebe in den vergangenen Jahren die 4-Tage-Woche ausprobiert – heuer hat das Ganze nochmal richtig Fahrt aufgenommen.

Einer dieser Tests, der in diesem Jahr in Großbritannien in 70 Unternehmen durchgeführt wurde, zeigt durchschlagende Erfolgsergebnisse sowohl in der Qualität der Arbeit auf Unternehmensseite als auch auf Seite der Arbeitnehmer:innen. Auch in Belgien soll es künftig grundsätzlich möglich sein, an nur vier statt fünf Tagen zu arbeiten. Dadurch soll die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben verbessert werden. Die Anzahl der Stunden und auch der Lohn bleiben jedoch gleich. In Spanien oder auch in den USA gibt es ebenfalls Bestrebungen.

BU: Die klassische 5-Tage-Woche stammt von 1918 aus einer Regelung für Fabriken, damals noch mit 60 Stunden Arbeit pro Woche.

🐶 Tiere sind Familienmitglied

Spaniens Haustiere sind keine Objekte mehr, sondern als fühlende Wesen Teil der Familie. Als solches besitzen Tiere automatisch eine Würde und gehören zur Familie. Das heißt, sie dürfen fortan nicht länger verpfändet, verlassen, misshandelt oder von einem ihrer Eigentümer:innen getrennt werden.

Bei Scheidungen muss auch ihr Wohl garantiert sein. Familiengerichte müssen nun sowohl das Wohlergehen des Tieres als auch die Bedürfnisse der Familie berücksichtigen, wenn sie entscheiden, wer sich um Hund, Katze, Goldfisch, Schildkröte oder Wellensittich kümmert.

📲 Heimwegbegleitung für Frauen

Violawalkhome ist ein junges Start-up aus Italien, das über Instagram Frauen weltweit nachts per Video Call sicher nach Hause begleitet. Wer unsicher oder ängstlich ist kann, schnell und unkompliziert einen Anruf zu einem ehrenamtlichen Helfer via Videotelefonie buchen.

Da dieser Dienst in mehreren Sprachen angeboten wird, bittet Violawalkhome darum, den Anruf im Voraus zu buchen, damit Anruferinnen mit den richtigen Freiwilligen zusammengebracht werden können. Bis zu einer Stunde vor dem tatsächlichen Zeitpunkt des Videoanrufs kann der Call gebucht werden. Dafür werden Datum und Uhrzeit, die gesprochene Sprache und der Ort sowie die Route mitgeteilt. Dieser Dienst wird von Freiwilligen angeboten, die laut Violawalkhome vorab sorgfältig ausgewählt und geschult wurden.

🏠 Teures Geschenk

Ein halbes Jahr nach dem Ende des verheerenden Vulkanausbruchs auf der Kanareninsel La Palma sorgt im Juni ein deutsches Paar mit einer selbstlosen Tat für Aufsehen. Es verschenkt eines seiner beiden Häuser im Unglücksgebiet im Süden der spanischen Atlantikinsel an eine Familie, deren Heim von den Lavaströmen verschüttet und zerstört worden war, wie eine Regionalzeitung berichtet. Siglinde, die seit 32 Jahren auf La Palma wohnt, sieht in ihrer Wohltat nichts Besonderes:

Ich brauche keine zwei Häuser. Ich habe zwei und kann nur in einem wohnen,

... sagte sie vor TV-Kameras achselzuckend. José Alonso Placencia, der das Haus an seinem Geburtstag bekommt, und seine Partnerin Viviane können ihr Glück nicht fassen: „Es ist ein Gefühl, das schwer zu erklären ist. Es ist wie ein Neuanfang, ein besonderer Geburtstag."

🩸 Speicheltest für Endometriose

Ein neuer Endometriose-Test liefert Erkenntnisse nach schon zwei Wochen. Bislang dauerte das oft mehrere Jahre. In Zusammenarbeit mit dem französischen Biotech-Startup Ziwig hat das deutsche Privatlabor Eluthia den weltweit ersten Speicheltest für Endometriose entwickelt.

Die einfachere Diagnose legt nach Angaben des Unternehmens einen „wichtigen Grundstein, um den betroffenen Frauen Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität schneller zu ermöglichen." Anfang 2023 soll der Speicheltest in Deutschland auf den Markt kommen.

Was ist Endometriose? Bei der chronischen Krankheit bildet sich außerhalb der Gebärmutterhöhle ein Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist. Sie lösen häufig Unterbauchschmerzen, Schmerzen vor und während der Menstruation sowie beim Geschlechtsverkehr und unregelmäßige Monatsblutungen aus. Aufgrund dieser unterschiedlichen Krankheitsbilder und häufigen Verwechslungen mit Menstruationsbeschwerden beansprucht eine korrekte Diagnose aktuell etwa sechs bis zehn Jahre. Zwischen 120.000 und 300.000 Frauen in Österreich sind davon betroffen, die Dunkelziffer ist hoch – vielfach mit der Konsequenz, unfruchtbar zu werden.

♻️ Globales Anti-Plastik-Abkommen

193 Staaten einigen sich auf ein Abkommen im Kampf gegen den Plastikmüll. Aktuell werden weltweit nur etwa 10 Prozent des gesamten Plastikmülls recycelt. Bei einer Gesamtenge von 460 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr, wie im Jahr 2019, landen immer noch 353 Millionen Tonnen Plastik auf der Müllhalde oder in der Natur.

Deshalb soll nun ein Abkommen der 5. UNO Umweltversammlung Abhilfe schaffen und nachhaltig etwas zu Besseren verändern. 193 Staaten haben sich darauf verständigt, bis Ende 2024 ein rechtsverbindliches Abkommen durchzuführen. Der gesamte Lebenszyklus von Plastik soll neu durchgedacht und entsprechend geändert werden. Von der Produktion, über den Gebrauch bis hin zur Entsorgung und möglicher Wiederverwendung.

🌡️ Heizen durch Körperwärme

Ein Nachtclub im schottischen Glasgow wandelt die Körperwärme seiner Besucher:innen in Energie um und spart so bis zu 70 Tonnen CO₂ pro Jahr. „Bodyheat" nennt sich das Erfolgsprojekt, das zum Vorbild für Veranstaltungsorte weltweit werden könnte. Bis 2025 will der Manager des „SWG3" den bekannten Veranstaltungsort klimaneutral machen.

Letztendlich steckt hinter der Idee das Prinzip einer Wärmepumpe: Über eine spezielle Flüssigkeit fließt die von den Besucher:innen generierte Wärme durch ein System aus Rohren zu Wärmepumpen im Technikraum. Von dort wird sie in zwölf 200 Meter tiefe Bohrlöcher geleitet und dort für Tage, Woche oder gar mehrere Monate gespeichert. Bei Bedarf wird die Energie dann über denselben Weg zurückgeleitet und über die Wärmepumpen auf die gewünschte Temperatur gebracht. Das System kann also sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen eingesetzt werden. Zudem ist es möglich, die Wärme direkt von einem Veranstaltungsraum in den anderen zu transportieren.

💍 Kostbarer Schatz

Damit hatte Francesca Teal wohl nicht mehr gerechnet: Die Amerikanerin erhält im August ihren verlorenen Diamantring zurück. Ein Fremder hat das Familienerbstück mit Hilfe eines Metalldetektors auf dem Grund des Ozeans entdeckt. Der Zeitung The Boston Globe sagt die Frau, sie habe den Ring, der einst ihrer Urgroßmutter gehört habe, am Strand von Hampton, New Hampshire, verloren.

15 Stunden lang hat ein Fremder nach dem Ring im Meer gesucht. © Francesca Teal

Ein tausendfach geteilter Facebook-Beitrag bringt schließlich Erfolg: Ein Mann steigt mit Neoprenanzug, Stirnlampe und Metalldetektor ins Wasser und findet das Schmuckstück nach tagelanger Suche tatsächlich auf dem sandigen Meeresboden und bringt ihn der Besitzerin zurück. Sie sei überwältigt von der Güte Fremder, schreibt die Glückliche auf Facebook. Es sei unglaublich, „auf diese positive Art Zeuge von Menschlichkeit zu werden".

🎄 Radeln für die Weihnachtsbeleuchtung

Nachhaltige Weihnachtsbeleuchtung? Während der Energiekrise sehr gefragt. Ein Budapester Weihnachtsmarkt hat eine Lösung gefunden: Die Lichterketten gehen nur an, wenn die Besucher auf zwei umgerüstete Fahrrad steigen und die benötigte Energie selbst erzeugen. Das hält die Menschen bei eiskalten Temperaturen warm und macht den Weihnachtsmarkt nachhaltig. Ein weiterer Bonus: Das hierdurch gesparte Geld kommt Menschen zugute, die ihre Strom- und Gasrechnungen nicht zahlen können.

🅾️ Forschende ändern Blutgruppe von Spenderniere

Forscher:innen in Großbritannien ist es gelungen, die Blutgruppe einer Spenderniere von B auf 0 zu verändern – Blutgruppe 0 wird von allen Menschen vertragen. Das neue Verfahren könnte Leben retten: Menschen mit seltener Blutgruppe würden demnach schneller Spenderorgane bekommen.

🦅 Erfolge im Artenschutz

Jahrelange Wiedereinführungs- und Artenschutzprogramme haben (fast) ausgerottete Tierarten wieder zurückgebracht:

Galapagos Land-Leguane: Auf der Galapagos-Insel Santiago war der Land-Leguan bereits vor mehr als hundert Jahren ausgestorben, doch nun breiten sich die Tiere wieder aus. Auf den Galapagos-Inseln lebt die größte Zahl an endemischen Arten weltweit. Das bedeutet, dass diese Arten nur dort vorkommen.

Auf der Galapagos-Insel Santiago war der Land-Leguan bereits vor mehr als hundert Jahren ausgestorben, doch nun breiten sich die Tiere wieder aus. Auf den Galapagos-Inseln lebt die größte Zahl an endemischen Arten weltweit. Das bedeutet, dass diese Arten nur dort vorkommen. Breitmaulnashörner: 40 Jahre nach der Ausrottung der Breitmaulnashörner in Mosambik, kehrten heuer die ersten 19 Tiere wieder zurück. Das ist sowohl für ein gesundes Ökosystem sowie für den Tourismus von großer Bedeutung.

40 Jahre nach der Ausrottung der Breitmaulnashörner in Mosambik, kehrten heuer die ersten 19 Tiere wieder zurück. Das ist sowohl für ein gesundes Ökosystem sowie für den Tourismus von großer Bedeutung. Geparden: 70 Jahre lange gab es in Indien keine Geparden mehr. Im August wurden acht Tiere in einem Nationalpark im Norden des Landes wieder angesiedelt. Möglich machte das ein Abkommen mit Namibia.

70 Jahre lange gab es in Indien keine Geparden mehr. Im August wurden acht Tiere in einem Nationalpark im Norden des Landes wieder angesiedelt. Möglich machte das ein Abkommen mit Namibia. Kegelrobben: Die Kegelrobben im deutschen Wattenmeer waren fast ausgestorben, doch nun wächst die Population wieder und erreicht Jahr für Jahr neue Höchststände. Abgrenzungen von Besuchern ermöglichen es den Tieren, ihre Jungen in Ruhe aufziehen.

Die Kegelrobben im deutschen Wattenmeer waren fast ausgestorben, doch nun wächst die Population wieder und erreicht Jahr für Jahr neue Höchststände. Abgrenzungen von Besuchern ermöglichen es den Tieren, ihre Jungen in Ruhe aufziehen. Seeadler: Nach 20 Jahren Bemühungen im Artenschutz ist der Seeadler wieder mit einer stabilen Population in Österreich ansässig – er galt hierzulande bereits als ausgestorben. Doch dann wurden in einem Gebiet in Niederösterreich, nahe der Grenze zur Slowakei wieder Jungvögel entdeckt. Insgesamt gebe es demnach wieder 44 Brutpaare des Seeadlers.

Auch zahlreiche weitere Tierarten sind heute in Europa wiederzufinden – neben dem Seeadler auch Wölfe, Wisente und der europäische Biber. Dies besagt ein aktueller Bericht, den Rewilding Europe, eine Tierschutzorganisation, in Auftrag gegeben hatte. Eine der wichtigsten Botschaften daraus ist, dass Tierarten in der Lage sind, sich zu erholen, wenn sie richtig geschützt werden.

Zudem ist bei der Weltartenkonferenz CITES in Panama ein Durchbruch erzielt worden: Nach langem Ringen wurden 60 Haiarten erstmals unter internationalen Schutz gestellt. Umweltschutzorganisationen sprachen von einem Meilenstein.

💊 Neues Medikament gegen ALS

2014 gossen sich abertausende Menschen – unter ihnen auch viele Stars – einen Eimer Eiswasser über den Kopf. Die sogenannte „Ice Bucket Challenge" brachte rund 129 Millionen Euro für die ALS-Forschung ein. Jetzt folgt der nächste Meilenstein – dank der Spenden: US-Behörden haben ein neues Medikament zugelassen, das den Verlauf der Krankheit verlangsamt.

Was ist ALS? Bei der Amyotrophen Lateralsklerose, die meist unter dem Kürzel ALS bekannt ist, handelt es sich um eine eher seltene, aber unheilbare Erkrankung, bei der Nervenzellen angegriffen und getötet werden, die für die Steuerung des Kauens, Gehens, Atmens und Sprechens zuständig sind. Die Krankheit ist eine fortschreitende, die in der Regel im Tod durch akutes Atemversagen mündet. Betroffene haben in der Regel nach erstem Auftreten von Symptomen eine Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren. Darum gibt die aktuelle Entwicklung sehr viel Hoffnung.

👪 Gleiches Recht auf Elternzeit

In Finnland gilt nun ein neues Familiengesetz, das die Länge der Karenz und die Höhe bzw. Dauer des Kinderbetreuungsgelds neu regelt. Für beide Elternteile. Zum ersten Mal haben sowohl Mütter als auch Väter Anspruch auf Karenz in gleicher Länge.

Beide Elternteile erhalten je 160 Tage lang Kinderbetreuungsgeld, in Summe also fast ein Jahr. Zusätzlich gibt es noch Wochengeld. Zusammengenommen können Eltern also etwa 14 Monate zu Hause beim Kind bleiben. Ein Elternteil kann bis zu 63 Bezugstage auf den anderen übertragen. Die Reform soll die Stellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verbessern und auch den Vätern mehr Zeit mit ihren Babys geben.

🩸 Bei starken Regelschmerzen zu Hause bleiben

Spanien will Frauen einen rechtlichen Anspruch auf freie Tage während der Menstruation geben. Frauen, die unter starken Regelschmerzen leiden, sollen von der Arbeit freigestellt werden können. Konkret ist vorgesehen, dass Frauen mit einem ärztlichen Attest der Arbeit fernbleiben können und weiter ihre Bezahlung erhalten – eine maximale Anzahl von Tagen wurde nicht festgelegt.

In erster Lesung stimmten die Abgeordneten für einen solchen Gesetzentwurf. Mit der in Europa bisher noch nicht existierenden Regelung solle ein Tabu gebrochen werden, hieß es von der Regierung. Der Entwurf muss nun vom Senat verabschiedet werden. Falls er im Oberhaus geändert wird, geht er an das Abgeordnetenhaus zurück, bevor er Gesetz werden kann. Damit wäre Spanien ein Vorreiter in Europa. Die Stadt Zürich möchte dieses Konzept nun im Rahmen eines Pilotprojekts ebenfalls testen.

Einzigartig in Europa Sollte das Gesetz verabschiedet werden, wäre Spanien das erste westliche Land, das für Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden zusätzliche freie Tage im Gesetz verankert. Kein anderes europäisches oder amerikanisches Land bietet derzeit eine derartige Regelung an. Länder, in denen es einen Menstruationsurlaub gibt, sind Südkorea, Taiwan, Japan, Indonesien, Zambia und den chinesischen Provinzen Anhui, Hainan und Hubei. Die Regelungen sind unterschiedlich. Nicht immer ist mit Urlaub auch ein bezahlter Urlaub gemeint.

🚗 Erster Crashtest-Dummy für Frauen

Bei Autounfällen haben Frauen ein um 47 Prozent höheres Risiko als Männer, verletzt zu werden. Das liegt unter anderem daran, dass für Crashtests nur Dummys eingesetzt werden, die dem durchschnittlichen männlichen Körperbau nachempfunden sind.

Weil Frauen im Schnitt kleiner und leichter sind, sind die Sicherheitsvorkehrungen in Autos nicht auf sie ausgerichtet. Daher wurde in Schweden der erste dem weiblichen Körperbau angepasste Dummy entwickelt.

📬 Briefkästen als Anlaufstelle

Der französische Polizist Laurent Boyet wurde als Kind von seinem Bruder regelmäßig vergewaltigt. Der Familie konnte er sich nicht anvertrauen. Nun hilft er anderen: Er hängt weiße Briefkästen an Grundschulen und in Sportvereinen auf, in die Betroffene ihre Sorgen und Ängste werfen können.

„Wenn man als Kind Opfer von Gewalt ist, ist es schwierig, das zu erzählen“, sagt er. Denn man fühle Schande und Schuld. Und vor allem drohten die Täter: „Wenn Du darüber redest, werde ich dir das und das antun.“ So werde den Kindern verboten, darüber zu sprechen, wie er sagt.

Aber die Täter können uns nicht verbieten, zu schreiben und auf diese Weise darüber zu berichten. Laurent Boyet (Polizist aus Frankreich)

Das Projekt zeigt Wirkung: Sieben Prozent der Briefeschreiber:innen verweisen auf sexualisierte Gewalt in der Familie. Andere Kinder schütten ihr Herz über gewaltsame Strafen zu Hause aus oder über Aggression und Mobbing durch Mitschüler.

🌊 Schutz des letzten wilden Flusses

Der letzte wilde Fluss in Europa galt bis Ende Juni noch bedroht. Seit mehr als zehn Jahren kämpfen Naturschützer gegen die Wasserindustrie, um die Vjosa-Region in einen Nationalpark umzuwidmen. Die albanische Regierung blieb lange unentschieden. Nun aber ist es amtlich: Der Nationalpark soll kommen – und zwar von der Quelle bis zur Mündung. Auch alle frei fließenden Nebenflüsse sind inbegriffen.

Naturschatz Europas: die Vjosa in Albanien entspringt den griechischen Bergen und fließt über 272 Kilometer bis ins Mittelmeer. Es ist die letzte Flussader Europas, die keine Spuren der Verschmutzung durch die industrielle Entwicklung aufweist © wikimedia

🚲 Prämie für’s Radfahren

Um einen Anreiz für’s Fahrradfahren zu schaffen, zahlt die italienische Stadt Bergamo 25 Cent pro gefahrenen Kilometer. Ein eigener Tacho misst die zurückgelegte Strecke. Von einer echten Verkehrswende kann (noch) nicht die Rede sein, aber für viele Italiener:innen ist es Motivation genug, sich hin und wieder aufs Rad zu setzen.

🍆 KI gegen Dickpics

Unerwünschter Schweinkram per Messenger? Nicht mit Bumble! Die Dating-App hat ein KI-Tool entwickelt, das gegen unerwünschte Penisbilder vorgeht.

Die Künstliche Intelligenz namens „Private Detector" identifiziert anstößige Fotos und macht sie automatisch unkenntlich – mit einer Trefferquote von 98 Prozent. Die Nutzer:innen haben dann selbst die Wahl, ob sie das verschwommene Bild angezeigt bekommen möchten oder nicht. Sie können es auch blockieren und den Absender melden. Das Unternehmen stellt eine verfeinerte Open-Source-Version dieser KI auch für jedermann zur Verfügung.

📲 Accounts verschenkt

Mit einer riesigen Solidaritätsaktion machten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Ende Oktober Schlagzeilen. Inmitten der massiven Massenprotestwelle im Iran „verschenkten" sie ihre Instagram-Accounts an zwei iranische Aktivistinnen – und zwar für immer.

Damit unterstützen sie die systemkritische Protestbewegung mit geballter Aufmerksamkeit. Denn zusammen haben die ProSieben-Moderatoren auf der Plattform mehr als zwei Millionen Follower.

🩺 Alternative Rezepte

Als zusätzliches Mittel neben Medikamenten und Therapie setzen immer mehr Ärzte auf „alternative Rezepte", die den Patient:innen helfen sollen.

Museumsbesuche: In einem neuen Pilotprojekt in Brüssel können Psychiaterinnen und Psychiater Patient:innen mit Angststörungen und anderen Problemen künftig kulturelle Aktivitäten wie Museumsbesuche verschreiben – sofern deren Genesung bereits weit fortgeschritten ist. Denn wie Forbes berichtet, können Besuche in Museen die allgemeine Stimmung anheben und zur Entspannung beitragen. Auch eine Studie der WHO aus dem Jahr 2019 kommt zu dem Ergebnis, dass Kunst zur Gesundheitsförderung beitragen kann.

In einem neuen Pilotprojekt in Brüssel können Psychiaterinnen und Psychiater Patient:innen mit Angststörungen und anderen Problemen künftig kulturelle Aktivitäten wie Museumsbesuche verschreiben – sofern deren Genesung bereits weit fortgeschritten ist. Denn wie Forbes berichtet, können Besuche in Museen die allgemeine Stimmung anheben und zur Entspannung beitragen. Auch eine Studie der WHO aus dem Jahr 2019 kommt zu dem Ergebnis, dass Kunst zur Gesundheitsförderung beitragen kann. Zeit im Park: Bei einem Spaziergang im Park den Kopf frei kriegen – das tut nicht nur gut, sondern kann in vier kanadischen Bundesstaaten auch offiziell verschrieben werden. Ärzt:innen dort dürfen ab sofort Menschen attestieren, zur psychischen und physischen Erholung, Zeit in Nationalparks zu verbringen.

Bei einem Spaziergang im Park den Kopf frei kriegen – das tut nicht nur gut, sondern kann in vier kanadischen Bundesstaaten auch offiziell verschrieben werden. Ärzt:innen dort dürfen ab sofort Menschen attestieren, zur psychischen und physischen Erholung, Zeit in Nationalparks zu verbringen. Soziale Angebote: Auch in Österreich wird die „Verschreibung" sozialer Angebote beim Arzt weiter erprobt. Das Gesundheitsministerium verdoppelt die Fördersumme für „Social Prescribing". Das im Vorjahr gestartete Pilotprojekt wird laut Gesundheit Österreich GmbH gut angenommen. In Zukunft sollen also in immer mehr Arztpraxen nicht nur Medikamente, sondern auch soziale Angebote bei Einsamkeit, psychischer Belastung, Überforderung und finanziellen Notlagen „verschrieben" werden.

✅ Erste Frau von HIV geheilt

Zwei Männer wurden bereits erfolgreich von HIV geheilt, nun gilt auch eine Frau seit 14 Monaten als virusfrei. Die Leukämie-Patientin aus den USA wurde mit einer neuen Form der Stammzelltherapie behandelt. Die Frau ist den Angaben zufolge die erste HIV-Patientin, die mit Stammzellen aus Nabelschnurblut behandelt wurde.

👵🏿 Afrikaner:innen leben länger

In keiner Weltregion ist die gesunde Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten so deutlich gestiegen wie in Afrika: Laut WHO-Bericht bleiben Menschen heute durchschnittlich zehn Jahre länger gesund als noch im Jahr 2000. Möglich ist das u. a. dank besserer medizinischer Versorgung, Prävention und Aufklärung.

🐠 Korallen erholen sich

Seit Jahren kämpft das Great Barrier Reef ums Überleben. Ein Großteil des weltweit größten Korallenriffs wird immer wieder durch Folgen des Klimawandels wie Bleichen zerstört. Nun scheinen sich zumindest Teile wieder erholt zu haben: Zwei Drittel des Great Barrier Reefs in Australien sind so großflächig von Korallen bedeckt wie seit 36 Jahren nicht mehr. Das Rekord-Wachstum ist vor allem auf eine Steinkorallen-Art zurückzuführen, die sich unter guten Bedingungen schnell ausbreitet. Wie langlebig die Zunahme der Korallen aber ist, ist eine Frage der Häufigkeit von Störungsereignissen.

Die Korallen am Great Barrier Reef erholen sich teilweise. © IMAGO/imageBROKER/Ingo Schulz

Ebenfalls revolutionär: Die Meeresbiologin Raquel Peixoto von der KAUST-Universität in Saudi-Arabien hat die erste Medizin für Korallen entwickelt: Sie enthält Probiotika, also lebende Mikroorganismen, die Korallenriffe widerstandsfähiger machen.

