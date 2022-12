Opferinitiative reagiren nach Tod von Papst Benedikt: Er hat „Schuld auf sich geladen”

München – Missbrauchsopfer werden sich aus Sicht der Initiative „Eckiger Tisch” nicht gut an Papst Benedikt XVI. erinnern. „Den tausenden von Missbrauchsopfern seiner Kirche in aller Welt wird er in unguter Erinnerung bleiben als langjähriger Verantwortlicher jenes Systems, dem sie zum Opfer fielen”, sagte der Sprecher der deutschen Betroffenen-Initiative, Matthias Katsch, der Deutschen Presse-Agentur – und übte deutliche Kritik am gestorbenen bayerischen Papst Emeritus.