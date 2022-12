Knapp geschlagen: Skispringerin Pinkelnig verpasste nächsten Sieg um 0,9 Punkte

Die Villach-Doppelsiegerin musste sich am Samstag im dritten Bewerbd er Silvester-Tour nur der Norwegerin Anna Odine Ström geschlagen geben. Als zweitbeste Österreicherin belegte die Salzburgerin Chiara Kreuzer Rang sieben.

Ljubno – Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat ihren nächsten Triumph bei der Silvester-Tour der Skispringerinnen nur ganz knapp verpasst. Die Villach-Doppelsiegerin musste sich am Samstag im dritten Bewerb in Ljubno der erstmals erfolgreichen Norwegerin Anna Odine Ström um nur 0,9 Punkte geschlagen geben. Pinkelnig führt vor dem Finale der Serie am Neujahrstag über 20 Punkte vor Ström, auch im Weltcupklassement liegt sie vorne.