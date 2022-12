Nordkorea testet Mehrfachraketenwerfer

Nordkorea hat einem Bericht seiner offiziellen Nachrichtenagentur KCNA zufolge in der Neujahrsnacht einen extrem leistungsfähigen Mehrfachraketenwerfer getestet. Zuvor hatte Südkoreas Militär den neuen nordkoreanischen Raketentest gemeldet.

Die ballistische Kurzstreckenrakete sei am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) aus der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang auf das Meer östlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert worden, so Südkoreas Generalstabschef in einer Erklärung. Unter Berufung auf das Militär berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap, die Rakete sei etwa 400 Kilometer weit geflogen, bevor sie im Wasser nieder ging.