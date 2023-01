17-Jähriger stirbt bei Böllerunfall in Niederösterreich

Ein tragischer Unfall hat sich am Silvesterabend kurz nach Mitternacht in St. Johann am Steinfelde (Gemeinde Ternitz) in Niederösterreich ereignet. Ein 17-Jähriger sei durch die Explosion eines Böllers tödlich verletzt worden, teilte die Polizei der APA in der Nacht auf Sonntag mit. Gemeinsam mit einem 19-Jährigen habe er sich auf einem Feld, wo mehrere Jugendliche Pyrotechnik abschossen, über einen Böller gebeugt, als dieser explodierte. Der 19-Jährige sei schwer verletzt.