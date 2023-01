Neujahrskonzert: Welser-Möst polierte das Familiensilber

Am Ende konnte Franz Welser-Möst das fast vergessene Familiensilber der Strauß-Dynastie im Goldenen Saal des Musikverein mit philharmonischer Politur ungestört zum Funkeln bringen. Sechs Klimaaktivisten der Letzten Generation wurden von der Polizei in der Pause des Neujahrskonzerts 2023 angehalten, bevor sie etwaige Protestaktionen starten konnten. Eine Unterbrechung des musikalischen, in alle Welt ausgestrahlten Großereignisses wurde damit verhindert.

Während im Musikverein erstmals wieder Neujahr ohne Coronabeschränkungen vonstatten gehen konnte, wurde das Konzertereignis freilich auch in knapp 100 Länder weltweit via Fernsehübertragung gebracht. 15 ORF-Kameras waren im Goldenen am Werk, der von den Wiener Stadtgärten zum Blumenmeer verwandelt wurde. Für die TV-Regie zeichnete zum siebenten Mal Michael Beyer verantwortlich, wobei Teresa Vogl ihr Debüt als ORF-Kommentatorin in Nachfolge von Barbara Rett feierte. Der Pausenfilm von Barbara Weissenbeck und Nicholas Pöschl widmete sich indes dem Jubiläum der Wiener Weltausstellung von 1873. Und gleich dreimal während des Konzerts durften die Fernsehzuschauer sich an Balletteinlagen erfreuen, deren Choreografien zum dritten Mal Ashley Page beisteuerte. Die Tänzer wurden bei "Perlen der Liebe" im Rokokoschloss Laxenburg und seiner Parkanlage gefilmt, als Schauplatz für "Auf und davon" diente der Gartenpavillon von Stift Melk, und in den teilweise nicht öffentlich zugänglichen Innenräumen des Stifts spielte die dritte Tanzeinlage, die passend zur Location tatsächlich "An der schönen blauen Donau" zu sehen war.