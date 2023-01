Schweden übernimmt EU-Ratsvorsitz

Schweden übernimmt zum Jahreswechsel für sechs Monate den EU-Ratsvorsitz. Damit tritt das skandinavische Land die Nachfolge von Tschechien an, das die Ratspräsidentschaft seit dem Sommer 2022 innehatte. Den Schweden kommt damit in der ersten Hälfte des neuen Jahres eine gewichtige Führungs- und Vermittlerrolle in Brüssel zu. In den Fokus wollen sie dabei unter anderem die Themen Sicherheit, Wohlstand sowie demokratische Werte und rechtsstaatliche Prinzipien stellen.