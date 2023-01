Zahlreiche Brände in Tirol: Deutlich mehr Einsätze zu Silvester als im Vorjahr

Vor allem die Feuerwehren hatten in der Silvesternacht viel zu tun. Aber auch für die heimischen Rettungsorganisationen war es eine stressige Nacht. Sehr ruhig war es erfreulicherweise beim Bergsilvester in Innsbruck.

Tirol – Die Silvesternacht in Tirol war vor allem eines: brandheiß. Zahlreiche Brände hielten die Tiroler Feuerwehren in Atem. Wegen eines explodierenden Böllers kam es außerdem zu einer Körperverletzung in Sölden. In Jochberg mussten die Rettungskräfte zu einem Wassernotfall ausrücken.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Die Tiroler Leitstelle hatte in der heurigen Silvesternacht deutlich mehr zu tun als im Vorjahr. Alleine in der Kernzeit zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr Früh gab es für die Feuerwehr mit 32 Alarmierungen um 18 Einsätze mehr als zum Jahreswechsel 2021/22. Der Rettungsdienst war 70 Mal unterwegs, 2021 war es "nur" 49 Mal gewesen. Insgesamt wurden also fast doppelt so viele Alarmierungen verzeichnet wie im letzten Jahr.

In der Zeit zwischen 19 und 5 Uhr Früh musste die Leitstelle in Summe 82 Mal die Feuerwehr (2022: 35 Mal), vier mal die Wasserrettung (2022: 1 Mal), zwei Mal die Bergrettung (2022: 0 Mal) und 244 Mal die Rettung inkl. Krankentransport (2022: 203 Mal) alarmieren.

Unzählige Brandeinsätze hielten Feuerwehren auf Trab

Bereits um 19.30 Uhr ging es mit einer Serie von Alarmierungen los: Der Balkon eines Einfamilienhauses in Baumkirchen stand in Brand. Zwei Nachbarn bemerkten das Feuer, setzten einen Notruf ab und begannen mit der Brandbekämpfung. Die alarmierte Feuerwehr Baumkirchen musste einen Teil der Hausfassade öffnen und das betroffene Dämmmaterial entfernen. Aufgrund der Hitze der Fassade mussten zusätzliche Löscharbeiten geleistet werden. Laut Brandermittler war ein pyrotechnischer Gegenstand Schuld an dem Unglück. Es entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Im Einsatz standen die Feuerwehr Baumkirchen mit zwei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, ein Einsatzleiter der Rettung und die Polizei.

Entgeltliche Einschaltung

Um 21.23 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Innsbrucker Altstadt, um den sich die Berufsfeuerwehr kümmerte. Dieser war zum Glück rasch unter Kontrolle.

Mehr zum Thema:

Zwei Minuten später war die Feuerwehr in Steinach am Brenner gefordert: Vermutlich durch einen Böller oder eine Silvesterrakete war ein Brand auf einer Wiese ausgebrochen.

Um 21.40 Uhr gingen die Sirenen in Axams los: In der Lizum war ein Müllcontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Brandgeschehen zum Glück rasch unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

5 x 1 Cookit Küchenmaschine von Bosch zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Kurz vor 23 Uhr musste die Feuerwehr in Niederthai zu einem Flächenbrand ausrücken. Gleichzeit war die Berufsfeuerwehr in Innsbruck erneut gefordert, weil ein Dachstuhlbrand im Stadtteil Amras gemeldet worden war.

Ab Mitternacht ging es dann für die heimischen Feuerwehren so richtig los. Direkt beim Jahreswechsel um 24 Uhr musste die Feuerwehr Wörgl zu einem Wirtschaftsgebäude ausrücken, auf dessen Balkon ebenfalls ein Brand ausgebrochen war. Eine Nachbarin hatte das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Wörgl rückte mit 25 Einsatzkräften an und konnte schon bald Brandaus geben. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Binnen kürzester Zeit wurden dann Brände in Matrei am Brenner, in Söll, Sölden, Ellmau und erneut in Wörgl gemeldet.

Körperverletzung in Sölden

Um 0.15 Uhr waren die Einsatzkräfte in Sölden gefordert. Im Bereich der Moosalmstraße war es auf einer Fläche von zehn Quadratmetern zu einem Waldbrand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren noch Glutnester vorhanden, die bei den Nachlöscharbeiten bekämpft werden konnten. Die Florianis waren mit vier Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.

Ebenfalls in Sölden kam es nach Mitternacht zu einer schweren Körperverletzung, bei der ein 19-jähriger Norweger am rechten Oberschenkel verletzt wurde. Gegen 2.30 Uhr hatte ein Unbekannter im Zentrum des Skiortes einen Knallkörper in Richtung des Norwegers geworfen. Der Böller explodierte in rund zwei Metern Entfernung. Dabei wurde der 19-Jährige so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung von der Rettung zu einem Arzt nach Obergurgl gebracht werden musste.

Keine Viertelstunde später gab es Brandalarm in Innsbruck und Inzing. In Inzing war die Hecke eines Mehrparteienhauses auf einer Länge von rund zwei Metern in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Auch hier entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Das Feuer dürfte ebenfalls durch einen verirrten Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein.

Ungefähr zur gleichen Zeit kam es zu einem Flächenbrand in Rum, der rasch gelöscht werden konnte. Auch in Lechaschau geriet eine Hecke in Brand.

In Innsbruck war es ein Altkleidercontainer, der gegen 0.25 Uhr Feuer gefangen hatte. Eine aufmerksame Autofahrerin hatte den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Die Berufsfeuerwehr musste den Container mit einem Metallschneider öffnen, um die Flammen bekämpfen zu können. Wenig später wurden die Florianis dann auch noch zu einem Heckenbrand in Pradl gerufen.

Schließlich gab es gegen 1 Uhr auch noch Feueralarm in Niederndorf. Aus dem versperrten Müllraum eines Mehrparteienhauses kam Rauch, den eine Passantin bemerkte. Sie setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr Niederndorf musste mit vier Fahrzeugen und 40 Mann anrücken und konnte den Brand erfolgreich bekämpfen.

Weitere Brände wurden den Einsatzkräften in der Silvesternacht in Kufstein, Absam, Schwaz, Reutte, Volders, Reith i. A., Roppen, Polling und Steinach am Brenner gemeldet.

Rotes Kreuz spricht von "ruhiger Nacht"

Gegen 2.47 Uhr mussten Feuerwehr, Wasserrettung und Bergrettung in Jochberg ausrücken, weil vier Personen in einem steil abfallenden Gelände in ein Bachbett geraten waren, aus dem sie sich nicht mehr selbst befreien konnten. Die vier wurden geborgen und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Heute mussten wir besonders flexibel auf die Situation reagieren, da neben den Besucher:innen im offiziellen Veranstaltungsgelände viele Menschen im gesamten Innenstadtbereich feierten und somit viele Bereiche für den Rettungsdienst erschwert erreichbar waren. Rotkreuz-Einsatzleiter Florian Pichler zum Innsbrucker Bergsilvester

Die Rettungsdienste mussten hauptsächlich wegen übermäßigen Alkohols sowie wegen Verletzungen durch Stürze oder durch Feuerwerkskörper alarmiert werden.