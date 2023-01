Neujahrsbaby 2023: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Oberösterreich und Steiermark

Die kleine Minel wurde um Punkt Mitternacht im Klinikum Wels-Grieskirchen geboren. 40 Sekunden nach Mitternacht kam im LKH Hartberg die kleine Johanna zur Welt. In Tirol dürfte das Neujahrsbaby dieses Mal im Krankenhaus Zams zur Welt gekommen sein: Um 1.07 wurde der kleine Alexandar geboren.

Minel wurde am Welser Standort des Klinikums Wels-Grieskirchen geboren. Sie war bei der Geburt 4390 Gramm schwer und 57 cm groß. Ihre Eltern Ahmet und Aynur leben in Wels. Die keine Johanna ist 51 cm groß und wiegt 3680 Gramm. Die Mutter und ihr erstes Kind seien wohlauf, teilte das LKH Hartberg mit. Nur wenige Augenblicke später um 0.01 Uhr kam in Leoben Nic auf die Welt. Der junge Steirer wiegt 3750 Gramm und ist 55 cm groß. Mutter und Kind gehe es gut, hieß es seitens des LKH Leoben.