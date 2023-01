Vom Glücklich werden und gesund bleiben: Die zehn besten Folgen des „Gut zu wissen"-Podcasts

Zum zweiten Mal dürfen wir euch ein Best-of unserer beliebten „Gut zu wissen"-Podcast-Reihe präsentieren. Im vergangenen Jahr wurden 49 Gespräche mit Expertinnen und Experten veröffentlicht. Psyche und Gesundheit kamen dabei nicht zu kurz. Was unsere Hörer:innen 2022 am meisten interessiert hat, seht und hört ihr in unseren Top Ten.

Die zehn meistgehörten „Gut zu wissen"-Folgen des Jahres 2022 in (umgekehrter Reihenfolge):

🔟 Unverträglichkeiten und Allergien: Warum uns unser Essen krank macht

Immer mehr Menschen leiden an Nahrungsmittelintoleranzen, -allergien oder an einem Reizdarmsystem. Der Innsbrucker Ernährungsmediziner i. R. und Buchautor Maximilian Ledochowski erklärt, warum Betroffene oft auch weiterleiden, obwohl sie sich streng an ihre Diät halten. Außerdem erklärt er, wie Fructose-Intoleranz und Depression zusammenhängen, waum Frauen ihren Zyklus im Auge behalten sollten, warum Präbiotika die Situation verschlimmern können und welche Rolle moderne Nahrungsmittel an der ganzen Entwicklung haben.

9️⃣ Keine Angst vor der Angst: Was bei Panikattacken hilft

Atemnot, Schmerzen in der Brust, Schwindel, Übelkeit – und das alles von einer Sekunde auf die andere. Panikattacken werden wegen der starken körperlichen Symptome oft nicht gleich erkannt. Was man in solchen Akutsituationen tun kann und wie sich Panikstörungen behandeln lassen, erklärt die Tiroler Psychotherapeutin Susanne Stocker.

8️⃣ Unser Körper, der Verräter: Was unsere Körpersprache über uns preisgibt

Noch bevor wir überhaupt den Mund aufmachen, haben wir unserem Gegenüber bereits einiges mitgeteilt: über unsere Körpersprache. Wer die Signale deuten kann, ist in der Kommunikation klar im Vorteil. Der Osttiroler Körpersprachen-Experte Stefan Verra verrät uns, was wir falsch machen, wenn uns niemand ernst nimmt, warum Menschen wie Donald Trump aufgrund ihrer Körpersprache so gut bei Wählern ankommen, warum Frauen mehr lächeln als Männer und was wir uns von der Körpersprache von Kindern abschauen können.

7️⃣ Ernährung, Sport, Mindset: Wie man seine Wunschfigur erreicht

Mit dem Abnehmen ist das so eine Sache: Manche sind erfolgreich dabei, andere scheitern kläglich. Warum nicht nur die Ernährung alleine wichtig ist, wie man sein Training gestalten sollte, warum Frauen nicht so schnell abnehmen wie Männer und wie wir unsere Fettzellen endgültig loswerden können, erklärt Sportwissenschafter Mario Unterwurzacher.

6️⃣ Wie wir nach Seitensprüngen Wege aus der Beziehungskrise finden

Viele Beziehungen kommen an den Punkt, wo ein Partner fremdgeht und den anderen „betrügt". Ist das Vertrauen erst einmal gebrochen, ist der Weg zurück schwer. Der Paartherapeut Bernhard Moritz erzählt, wieso wir fremdgehen, ob wir es unbedingt beichten müssen und wie wir Beziehungen wieder reparieren können.

5️⃣ Wie man knackige Antworten auf blöde Kommentare serviert

Manchmal bleibt einem aufgrund unangebrachter Bemerkungen einfach die Spucke weg. Kommunikationstrainerin Julia Strauhal sagt Sprachlosigkeit den Kampf an. Die Tirolerin weiß, dass man Schlagfertigkeit üben kann und verrät Tipps, wie man den Ball gekonnt zurückspielt.

4️⃣ Wie man mit der Kraft der Gedanken Herausforderungen meistert

Mentaltraining sei nicht nur etwas für Spitzensportler, sagt Mental-Coach Axel Mitterer. Die Stärkung des Selbstwerts, Leistungssteigerung und das Erreichen von Zielen seien schließlich Benefits für alle. Warum positives Denken solche Auswirkungen hat und welche Methoden sich ganz einfach in den Alltag integrieren lassen, verrät der Tiroler Experte.

3️⃣ Warum man die Finger von Nahrungsergänzungsmitteln lassen sollte

Gerade im Winter bombardiert uns die Werbung mit Mitteln, die uns angeblich gut durch die Erkältungszeit bringen. Doch bei den so genannten Nahrungsergänzungsmitteln ist Vorsicht geboten. Der Innsbrucker Ernährungsmediziner i. R. und Buchautor Maximilian Ledochowski weiß, warum die Pillen und Pulver oft mehr Gift als Nahrung sind, was bei Überdosierungen passieren kann und warum wir oft unbewusst Zusatzstoffe über die normale Ernährung zu uns nehmen. Der Experte empfiehlt im Winter überhaupt nur ein einziges Nahrungsergänzungsmittel.

2️⃣ Tipps von Tiroler Psychologin: Wie man Glücklichsein trainieren kann

Es gibt sie tatsächlich die Rezepte für ein glückliches Leben. Welche Zutaten es dafür braucht und wie man eine Portion Glück im Alltag stets parat hat, verrät die Trainerin für positive Psychologie Melanie Hausler.

1️⃣ Schlaf, Sonne, Sex: Was unser Immunsystem wirklich stärkt