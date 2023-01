Messerattacke in Schwaz: Frau erlitt Stichwunde im Oberschenkel

In der Silvesternacht geriet ein Ehepaar in einer Schwazer Wohnung aneinander. Beide wurden laut Polizei verletzt. Während der Mann zu der Tat schweigt, konnte die Frau aufgrund ihrer starken Alkoholisierung noch nicht einvernommen werden.

Schwaz – Wegen eines Streits in einer Wohnung in Schwaz mussten in der Silvesternacht ein Großaufgebot an Polizei und Rettung ausrücken: Eine Frau hatte bei der Auseinandersetzung eine Stichwunde im Bein erlitten.