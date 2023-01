Keine Wetterprognose von der ZAMG mehr: GeoSphere Austria startet

Wien – Ab heute kommt die Wetterprognose nicht mehr von der ZAMG, sondern von der GSA: Mit 1. Jänner wurden die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und die Geologische Bundesanstalt (GBA) zur "GeoSphere Austria" (GSA) fusioniert. In der neuen "Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie" werden die Kompetenzen der beiden über mehr als 150 Jahre getrennt agierenden Forschungsanstalten gebündelt.

"Wenn sich auch vieles ändert, manches bleibt wie gewohnt", hatten die provisorischen Leiter Andreas Schaffhauser (ZAMG) und Robert Supper (GBA) kürzlich erklärt. Alle bisherigen Produkte und Dienstleistungen an allen Standorten würden auch weiter zur Verfügung stehen.

Der bisherige Standort der Geologischen Bundesanstalt in der Neulinggasse in Wien-Landstraße bleibt bestehen, offizieller Sitz der "GeoSphere Austria" ist aber der ZAMG-Standort in Wien-Döbling – zumindest für Ostösterreich kommt damit der Wetterbericht weiterhin von der Hohen Warte. (APA)