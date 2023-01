Facebook und Instagram erwägen Aufhebung der Sperre von Trump

Washington – Das sozialen Netzwerke Facebook und Instagram heben möglicherweise die Sperren von Ex-US-Präsident Donald Trump auf. Die Konzernmutter Meta werde noch in diesem Monat eine Entscheidung fällen, berichtete die Financial Times am Sonntag. Der Konzern habe eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Frage entscheiden solle, berichtete das Blatt unter Berufung auf Beteiligte.