Österreicher legen auch im kommenden Jahr Wert auf gesunde Ernährung

Wien/Mönchhof – Der Jahreswechsel bringt oft auch Neujahrsvorsätze, die sich in Österreich meistens ums Abnehmen und einen gesunden Körper drehen. Das spiegelt sich auch in der repräsentativen Fastenumfrage des Kurhauses Marienkron wider: Bereits mehr als die Hälfte der Österreicher wollen im kommenden Jahr Fastentage einlegen. Die Top-3 Gesundheitsvorsätze sind ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und mehr Zeit in der Natur.