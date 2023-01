Selenskyj wünscht Ukrainern ein Jahr des Sieges

Allen russischen Raketen zum Trotz haben die Ukrainer das neue Jahr bei Licht empfangen. Präsident Selenskyj veranlasst das zu einer Silvesterbotschaft mit Ironie. Russland schickt in der Neujahrsnacht Kamikaze-Drohnen.

Kiew (Kyjiw) – Die Ukraine ist begleitet von russischen Luftangriffen ins neue Jahr gegangen. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Sonntag mit, es seien 45 Kamikaze-Kampfdrohnen vom iranischen Typ Shahed-136 abgeschossen worden. "Es ist nicht gelungen, den Ukrainern das Fest zu verderben", hieß es in der Mitteilung der Streitkräfte. In einer Glückwunschbotschaft wünschte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Mitbürgern ein frohes neues Jahr und das "Jahr unseres Sieges".