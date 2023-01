Mehr als neun Tote bei Massenpanik während Neujahrsfeier in Uganda

Kampala – Bei einer Massenpanik während einer Neujahrsfeier in Uganda sind mindestens neun Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Nach einem Feuerwerk bei Neujahrsfeierlichkeiten vor dem Einkaufszentrum Freedom City im Süden der Hauptstadt Kampala "kam es zu einem Gedränge, bei dem fünf Menschen sofort starben und viele weitere verletzt wurden", berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.

Die Neujahrsfeierlichkeiten in Uganda waren die ersten in dem ostafrikanischen Land seit drei Jahren. In den vergangenen beiden Jahren war es wegen der Corona-Pandemie zu Einschränkungen gekommen. (APA/AFP)