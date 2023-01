17-Jährige in Nacht vor Silvester im Wiener Stadtpark vergewaltigt

Die Jugendliche war mit ihren Freundinnen unterwegs und wurde von dem Trio im Park angesprochen. Die junge Frau entfernte sich mit den Männern von ihren Begleiterinnen. Im Stadtpark fielen die Männer dann über die 17-Jährige her.

Wien – Die Wiener Polizei hatte in der Silvesternacht rund 1.900 Einsätze zu absolvieren. Bereits in der Nacht davor wurde eine 17-Jährige am Samstag gegen 1.20 Uhr von drei Männern sexuell missbraucht und vergewaltigt. Als Freundinnen nach der Jugendlichen Ausschau hielt, flüchteten die Unbekannten. Eine Streifung verlief erfolglos, berichtete die Polizei.

Die Jugendliche war mit ihren Freundinnen unterwegs und wurde von dem Trio im Park angesprochen. Die junge Frau entfernte sich mit den Männern von ihren Begleiterinnen. Diese begannen sich schließlich laut Polizei Sorgen zu machen und suchten ihre Freundin.

Generell hatten die Beamten in der Nacht mit Lärmerregungen, Sachbeschädigungen bzw. auch wegen der illegalen Zündung von pyrotechnischen Gegenständen zu tun. In den Bezirken Josefstadt, Simmering, Favoriten, Meidling, Floridsdorf und Liesing kam es zu mehreren Beschädigungen von Zigarettenautomaten, Mistkübeln und Telefonzellen durch pyrotechnische Gegenstände.

Attacken gegen Polizisten

Am Praterstern warf ein 19-Jähriger angezündete Böller in Richtung der Beamten in der Absicht, diese zu verletzten. Der 19-jährige Afghane wurde festgenommen.

In der Mitterhofsiedlung in Floridsdorf kamen Jugendliche zusammen und zündeten zahlreiche pyrotechnische Gegenstände. Mit Sturmmasken und Schals vermummte Personen bewarfen auch einschreitende Beamte mit Knallern. Insgesamt wurden bei diesem Einsatz 221 Identitätsfeststellungen durchgeführt und zahlreiche strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Anzeigen sowie Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz erstattet.

Wienweit gab es 131 Anzeigen und 24 Organmandate nach dem Pyrotechnikgesetz. Es wurden rund 87 Kilogramm pyrotechnischer Gegenstände sichergestellt.

Bereits am Samstagnachmittag schlug ein 26-Jähriger auf einen Mann (55) am Hauptbahnhof in Favoriten mit einer Glasflasche ein. Diese zerbrach und verletzte das Opfer. Der 55-Jährige war einer Frau zu Hilfe gekommen, die von dem Somalier angepöbelt worden war. Uniformierte nahmen den Verdächtigen noch am Bahnhof fest.

Einsatzkräfte in Wels mit Böllern beschossen

Die nach Jugendkrawallen zu Halloween befürchteten Zwischenfälle sind in der Silvesternacht in Linz ausgeblieben. Die Polizei war gerüstet, musste jedoch lediglich zu einigen kleineren Einsätzen ausrücken. Aber in Wels zündeten in der Nacht Jugendliche im Stadtteil Noitzmühle größere Mengen an Pyrotechnik und beschossen auch Feuerwehrleute und Polizisten mit Böllern. In Ansfelden wurde eine Telefonzelle gesprengt.

Auf einem Welser Spielplatz wurde ein aus einer Bierflasche gebastelter Molotowcocktail gezündet. Mehrere Mülleimer in der Stadt wurden in Band gesteckt, zumindest einer davon ebenfalls durch einen Molotowcocktail.

Vor einem Linzer Lokal feuerte ein 38-Jähriger kurz vor Mitternacht mehrmals willkürlich aus einer Schreckschusswaffe. Die Cobra nahm den Mann fest. Die Polizei stellte die Waffe samt Magazin und zwei Packungen Platzpatronen sicher. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

In Ansfelden (Bezirk Linz-Land) sprengten Unbekannte am Abend eine Telefonzelle. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein pyrotechnischer Gegenstand in dem Hüttchen, das dabei vollkommen zerstört wurde, gezündet wurde.

In Neuzeug/Sierninghofen (Bezirk Steyr-Land) wurde ein 15-Jähriger im Ortsgebiet mit einem Rucksack voller Pyrotechnik erwischt: 74 Feuerwerkskörper stellte die Polizei sicher.