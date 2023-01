„Tiroler sind Menschen, die anpacken": Mattle blickt optimistisch ins Jahr 2023

Anton Mattle geht in sein erstes volles Jahr als Landeshauptmann. In der Neujahrsansprache zeigt er sich optimistisch für die Zukunft und betont die Notwendigkeit, auf die Schwächsten zu schauen.

Innsbruck – Im Herbst übernahm Anton Mattle den Landeshauptmannsessel von seinem ÖVP-Parteikollegen Günther Platter. Der Jahreswechsel 2022/2023 ist somit der erste, den Mattle als Landeschef erlebt. In einer Neujahrsansprache stellte er die Tirolerinnen und Tiroler auf das kommende Jahr ein.

Vieles, was für uns bisher unvorstellbar war, ist eingetreten.

Das Jahr 2022 beschrieb Mattle dabei als „bewegt". „Vieles, was für uns bisher unvorstellbar war, ist eingetreten. Das stellt uns vor große Herausforderungen", so der Landeshauptmann. Diese könnten nur gemeinsam bewältigt werden, wobei die Leistungsträger sich solidarisch mit den Schwächsten zeigen müssten. Die Herausforderungen würden 2023 fortgesetzt werden. Mattle will sich diesen jedoch stellen und „als Landeshauptmann das Bestmögliche geben".