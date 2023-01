Dramatischer Skitag in Hintertux: 28-jährige Frau tot, drei Schwerverletzte

Am Neujahrstag verunglückten drei Skifahrerinnen auf einem Steilstück am Hintertuxer Gletscher. Eine 28-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, zwei Frauen wurden schwer verletzt. Wenig später verunfallte ein Mann schwer. Und auch in Oberndorf kam der Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Hintertux – Am Neujahrstag ist es in Tirol zu mehreren schweren Skiunfällen gekommen. Dabei kam am Hintertuxer Gletscher eine 28-jährige Frau ums Leben, drei weitere Wintersportler wurden am Sonntag in dem Gebiet schwer verletzt. Auch in Oberndorf musste ein Schwerverletzter mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Besonders tragisch endete der Abfahrt von zwei befreundeten Paaren aus den Niederlanden auf der roten Piste 1 des Skigebiets Hintertuxer Gletscher. Gegen 10.15 Uhr fuhr die Gruppe ein sehr steiles und eisiges Stück in Richtung Tal. Während die Männer die Stelle passierten, kamen die 28-Jährige und ihre 27-jährige Landsfrau unabhängig voneinander zu Sturz. Die 28-Jährige rutschte etwa 100 Meter den Hang hinunter, durchbrach ein Fangnetz, wurde rund 20 Meter durch die Luft geschleudert und prallte gegen einen Baum. Sie wurde dabei lebensgefährlich verletzt, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Ihre 27-jährige Freundin stürzte etwa zeitgleich, rutschte ungebremst über den Pistenrand und fiel in eine steinige Mulde. Sie erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde nach der Bergung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Inzwischen wurde sie in die Innsbrucker Klinik überstellt.

Zwei weitere Heli-Einsätze am Hintertuxer Gletscher

Etwa eine halbe Stunde später stürzte an derselben Stelle eine 55-jährige Deutsche und schlug in felsigem Gelände auf. Auch sie erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungsheli in die Klinik geflogen. Die genauen Umstände für die schweren Unfälle waren vorerst unklar.

Und gegen 14.20 Uhr war der Notarzthubschrauber erneut am Hintertuxer Gletscher im Einsatz. Ein 56-jähriger Skifahrer aus Deutschland war auf der roten Piste 5 gestürzt und gegen eine Pistenbeschilderung geprallt. Er zog sich eine schwere Augenverletzung zu.

Schwer verletzt wurde zudem ein 40-jähriger deutscher Skifahrer im Gebiet Oberndorf. Auf der schwarzen Piste 7 stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung und rutschte rund 300 Meter unkontrolliert ab. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Salzburg geflogen. (TT.com)