Granerud siegt: ÖSV-Team um Neujahrs-Windopfer Kraft aus Tournee-Rennen

Garmisch-Partenkirchen – Die ÖSV-Mannschaft hat ihre Vierschanzentournee-Ambitionen wieder einmal am Neujahrstag begraben müssen. Stefan Kraft stürzte in Garmisch-Partenkirchen mit Windpech als 18. erneut ab, der Oberstdorf-Fünfte ist damit im Gesamtklassement vorzeitig aus dem Rennen. Seine Teamkollegen präsentierten sich zwar geschlossen stark, für das Podium reichte es angeführt vom viertplatzierten Manuel Fettner beim zweiten Sieg des Norwegers Halvor Egner Granerud aber wieder nicht.

Der schon beim Auftakt erfolgreiche Granerud jubelte bei Frühlingswetter vor 20.000 Zuschauern deutlich vor Anze Lanisek (SLO) und Qualifikationsgewinner Dawid Kubacki (POL) über einen weiteren souveränen Erfolg. Fettner fehlten hingegen fast 15 Punkte auf den ersten ÖSV-Podestplatz in Garmisch seit 2017. Jan Hörl (5.), Daniel Tschofenig (7.) und Michael Hayböck (10.) landeten ebenfalls im Spitzenfeld.

Bester Österreicher im Tournee-Klassement ist zur Halbzeit Junioren-Weltmeister Tschofenig als Siebenter, der Kärntner hat über 20 Punkte Rückstand auf einen Stockerlplatz. Kraft liegt unmittelbar vor Fettner an der zehnten Stelle. Graneruds Vorsprung vor dem dritten Bewerb am Mittwoch in Innsbruck ist mit fast 27 Zählern vor Weltcup-Spitzenreiter Kubacki komfortabel.