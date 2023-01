Emeritierter Papst Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt

Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird sein Leichnam am Montag im Petersdom aufgebahrt. Ab 9.00 Uhr können Menschen Abschied von dem in Bayern geborenen Pontifex nehmen. Für Donnerstag sind der Trauergottesdienst auf dem Petersplatz und anschließend die Beisetzung im Petersdom geplant. Joseph Ratzinger starb am Samstag im Vatikan im Alter von 95 Jahren.