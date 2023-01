Hunderte Gläubige stehen Schlange: Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt

Am Montagmorgen öffneten sich die Pforten des Petersdoms, nun werden zahlreiche Menschen persönlich Abschied von Benedikt XVI. nehmen. Es wird nicht der letzte Akt des Gedenken an den emeritierten Papst sein.

Rom – Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist zwei Tage nach seinem Tod im Petersdom in Rom aufgebahrt worden. Am Montagmorgen kurz nach 9.00 Uhr öffnete der Vatikan die Pforten der Basilika und ließ die draußen wartenden Menschen hinein. Damit kann nun auch die Öffentlichkeit Abschied nehmen von Joseph Ratzinger, wie Benedikt mit bürgerlichem Namen hieß. Am Donnerstag sind der Trauergottesdienst und die Beisetzung im Petersdom geplant.

Der gebürtige Bayer war am Samstag im Alter von 95 Jahren in seiner Residenz im Vatikan gestorben und dort anschließend in der hauseigenen Kapelle des Klosters Mater Ecclesiae aufgebahrt worden – in rotem Papstgewand und mit einem Rosenkranz in den Händen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde er Montagfrüh vom Kloster in den Dom gebracht, wo vor Öffnung der Pforten noch eine Andacht in privatem Rahmen geplant war. Hunderte Gläubige standen Montagfrüh bereits Schlange vor dem Eingang des Petersdoms, um dem verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. die letzte Ehre zu erweisen. Eine lange Schlange reihte sich um den Petersplatz. „Ich möchte mich von ihm verabschieden”, sagte ein Gläubiger aus Deutschland, der bereits seit der Nacht anstand.

Am Donnerstag will Benedikts Nachfolger Papst Franziskus dann einen Trauergottesdienst auf dem Petersplatz abhalten. Zehntausende Besucher werden erwartet. Im Anschluss soll Benedikt XVI. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt werden – dem Vernehmen nach in jenem Grab, in dem einst die Überreste Johannes Pauls II. lagen, bis sie nach dessen Heiligsprechung an einen anderen Ort in der Basilika verbracht wurden.

Schon Stunden, bevor der Petersdom für die Öffentlichkeit geöffnte wurde, warteten Hunderte Gläubig auf dem Petersplatz. © APA/AFP/TIZIANA FABI

Während der Feierlichkeiten zu Silvester und Neujahr würdigte Papst Franziskus seinen Vorgänger als „treuen Diener” der Kirche. Franziskus hatte noch am vergangenen Mittwoch während der Generalaudienz in der vatikanischen Audienzhalle zum Gebet für den schwer erkrankten Papa Emeritus aufgerufen – und damit überhaupt erst auf dessen schlechten Gesundheitszustand aufmerksam gemacht.

Wie anschließend bekannt wurde, bekam Benedikt schon an jenem 28. Dezember die Krankensalbung – im Volksmund auch letzte Ölung genannt. Sein Zustand war danach laut Vatikan zwar besorgniserregend, aber stabil. Am Silvestertag starb er schließlich, was weltweit für große Anteilnahme sorgte. Seine letzten Worte sollen „Herr, ich liebe dich” gewesen sein, wie Vatikan-Sprecher Matteo Bruni und das vatikanische Medienportal „Vatican News” später berichteten.

Der Leichnam von Papst Benedikt XVI. wurde in der hauseigenen Kapelle des Klosters Mater Ecclesiae aufgebahrt. Am Montag wird er in den Petersdom gebracht. © www.imago-images.de

Kurz nach dem Tod Benedikts war Franziskus der erste gewesen, der in seine Residenz kam und an seinem leblosen Körper betete. Kardinäle und andere Kirchenvertreter kamen später, um vom früheren Chef der Glaubenskongregation Abschied zu nehmen. Benedikt lebte in den vergangenen Jahren nach seinem freiwilligen Rücktritt 2013, dem ersten eines Papstes seit mehr als 700 Jahren, sehr zurückgezogen in dem Kloster in den Vatikanischen Gärten, wo sich sein Privatsekretär Georg Gänswein um ihn kümmerte.

Der Umgang zwischen Benedikt und seinem Nachfolger galt als respektvoll, wenn auch nicht ganz einfach. Joseph Ratzinger, wie sein bürgerlicher Name lautete, wurde in Oberbayern geboren und am 19. April 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt. Er war der erste deutsche Pontifex seit mehr als 480 Jahren. Geistliche und Politiker würdigten ihn nach seinem Tod als klugen Theologen. Kritiker beklagten jedoch den konservativen Kurs in seiner Zeit als Kirchenoberhaupt - eine Parallele zu seinem polnischen Vorgänger Johannes Paul II.

Benedikt XVI. stemmte sich gegen eine Modernisierung der Kirche, was ihm viel Kritik einbrachte. Seine Amtszeit wurde von dem Missbrauchsskandal überschattet, der die katholische Kirche in eine tiefe Krise stürzte. Und auch nach seinem Rücktritt holten ihn die Vergangenheit und sein Umgang mit Missbrauchsfällen wieder ein. Ein vom Münchener Erzbistum in Auftrag gegebenes Missbrauchsgutachten warf ihm Anfang 2022 Fehlverhalten in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising in vier Fällen vor. Kurz nach der Veröffentlichung des Gutachtens musste Benedikt über seinen Privatsekretär Gänswein eine Aussage nachträglich korrigieren.

