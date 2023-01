Japans Kaiser und seine Familie grüßten das Volk zu Neujahr

Tokio – Japans Kaiser Naruhito und seine Familie haben zum Beginn des neuen Jahres Tausende Menschen vom Balkon ihres Palasts gegrüßt. "Ich hoffe, dass dieses Jahr ein friedliches und gutes Jahr für Sie alle wird", sagte der Monarch am Montag hinter einer Schutzmaske auf dem verglasten Balkon des Chowa-Den-Palasts in Tokio, vor dem sich die Bürgerinnen und Bürger bei Sonnenschein mit wehenden Nationalfähnchen eingefunden hatten.

Im Laufe des Tages sollten Kaiser Naruhito und seine Familie sechs Mal auf dem Balkon erscheinen, wobei insgesamt nur etwa 9600 per Los ausgewählte Bürgerinnen und Bürger auf das Gelände gelassen werden sollten. In normalen Jahren kommen Zehntausende Menschen dort hin. Diesmal galt ein Mindestabstand von einem Meter. Auch mussten die Besucherinnen und Besucher Maske tragen – was in Japan aber ohnehin nach wie vor so gut wie jeder freiwillig macht. (APA, dpa)