Hunderte Arbeiter kämpfen um Rettung von Kind aus Schacht in Vietnam

Hanoi – Hunderte Arbeiter haben in Vietnam um die Rettung eines Zehnjährigen gekämpft, der in einen 35 Meter tiefen Schacht gefallen war. Der kleine Thai Ly Hao war nach Angaben der Einsatzkräfte am Samstag offenbar auf der Suche nach Altmetall in einen hohlen Betonpfeiler auf einer Brückenbaustelle im Süden des Landes gestürzt. „Wir tun, was wir können. Wir wissen nicht, wie es dem Buben geht", berichtete ein Retter namens Sau am Montag.