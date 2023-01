„Hätte gerne meine Familie zurück": Prinz Harry gab vor Buchveröffentlichung zwei große TV-Interviews

Santa Barbara/London – Kurz vor der Veröffentlichung seiner Memoiren hat Prince Harry zwei große TV-Interviews gegeben. Die US-Sender CBS und der britische Sender ITV haben dazu am Montag jeweils einen Trailer veröffentlicht. Zu sehen sein werden die Interviews am 8. Jänner und damit zwei Tage, bevor die Autobiografie des abtrünnigen Royals erscheint.

Gegenüber ITV hat sich Harry mit Bedauern über den Bruch mit seiner Familie geäußert. „Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Ich hätte gerne meinen Bruder wieder", sagte der 38-Jährige in mehreren Ausschnitten, die in diesem Video zu sehen sind:

In dem ITV-Interview stellt Harry klar: „Ich will eine Familie, keine Institution" und resümiert, es habe „niemals so weit kommen müssen". Er beklagt zudem, er und seine Frau Meghan (41) würden als Bösewichte dargestellt und es habe von anderer Seite „absolut keinen Willen zur Versöhnung" gegeben. Er beschwert sich aber auch, es seien Informationen weitergegeben und Gerüchte in die Welt gesetzt worden. Unklar ist, auf wen genau er sich mit seinen Äußerungen bezieht. In der Netflix-Dokumentation hatte er oft den Palastmitarbeitern oder den Boulevardmedien die Schuld für den Familienzwist gegeben – seltener seinem Bruder und Vater.