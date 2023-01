Dakar-Fortsetzung von Matthias Walkner wegen Sturzverletzung offen

Al-Ula – Matthias Walkner hat am Montag die Härte der Rallye Dakar in Saudi-Arabien zu spüren bekommen. Der Salzburger kam auf der zweiten Etappe mit über 100 km/h in einem Geröllfeld zu Sturz und zog sich eine Handgelenksverletzung zu. Der KTM-Pilot kämpfte sich mit starken Schmerzen ins Ziel, wo er als neuerlicher Zehnter über vier Minuten hinter Sieger Mason Klein eintraf. Ob Walkner das Rennen fortsetzen kann, entscheidet er kurzfristig vor dem Start des langen Dienstag-Etappe.