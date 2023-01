Vermisste Frau mit Kind tot im tschechischen Riesengebirge gefunden

Prag – Nach einer mehrtägigen Suchaktion sind eine Frau und ihr dreijähriges Kind tot im tschechischen Riesengebirge aufgefunden worden. Mitglieder der Bergwacht entdeckten die beiden am Montag leblos im Bereich des Rosenbergs, rund drei Kilometer nördlich des beliebten Wintersportorts Pec pod Snezkou, wie die Polizei mitteilte. An der Suche in dem unwegsamen und verschneiten Gelände hatten sich mehr als 150 Helfer beteiligt, Einsatzkräfte kamen auch aus dem benachbarten Polen.