Parkautomat in Innsbruck mit Böllern gesprengt: Mehrere Tausend Euro Schaden

Innsbruck – Ein Parkautomat in Innsbruck wurde zu Silvester mit Böllern gesprengt, berichtet die Polizei. Am Automat dürfte bei der Explosion ein Totalschaden im Wert von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Bargeld wurde nicht gestohlen.

Zu der Tat kam es in der Silvesternacht zwischen 5.30 und 6 Uhr in der Durigstraße 1. Ein Mitarbeiter des Stadtmagistrats entdeckte den Schaden am Montagvormittag. Hinweise bitte unter folgender Nummer: 059133/7581. (TT.com)