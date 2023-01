Söll – Mit schweren Verletzungen musste ein 58-jähriger Skifahrer am Montag ins Krankenhaus Salzburg geflogen werden. Laut Polizei war der Mann gegen 12.30 Uhr in der Skiwelt Wilder Kaiser unterwegs, als er an einer sehr steilen Stelle stürzte und gegen eine gesicherte Schneelanze am Pistenrand prallte. (TT.com)