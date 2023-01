Klarer Sieg gegen Clemens: Smith erneut im WM-Finale

London – Der Engländer Michael Smith steht wie im Vorjahr und 2019 im Endspiel der Darts-WM in London. Der 32-Jährige fertigte im Semifinale den deutschen Sensationsmann Gabriel Clemens mit 6:2 ab.

Sein Finalgegner wird noch am späten Montagabend zwischen Topfavorit Michael van Gerwen (NED) und dem Belgier Dimitri van den Bergh ermittelt. 2019 hatte Smith im Endspiel gegen Van Gerwen 3:7 verloren, vor einem Jahr 5:7 gegen Peter Wright. Das Finale geht am Dienstag in Szene. (APA/dpa)